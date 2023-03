Hermana de Karol G mostró su cuerpo después de haber dado a luz y pasar por una depresión

Verónica Giraldo, hermana de la famosa Karol G sorprendió hace unas semanas en las redes sociales al revelar que se sentía “sola y triste”, después de haber dado a luz, a pesar de estar acompañada.

De las hermanas Giraldo, Verónica es la mayor y la única, hasta el momento, que es madre, algo que ha llenado de amor y orgullo a sus padres y hermana.

La pequeña fue llamada Sophie, quien se ha convertido en el centro de atención de la familia de ‘La Bichota’, sin embargo, las cosas no han sido ‘color de rosa’, pues la maquilladora reveló que estaba pasando por una difícil situación tras el dar a luz.

En ese momento compartió unas historias en su cuenta en donde habló entre lágrimas que su cuerpo estaba cambiando y que estaba muy afectada emocionalmente.

Amor propio

La paisa se volvió a pronunciar sobre su proceso de maternidad, esta vez para enseñar su cuerpo sin filtros y al natural tras dar a luz.

Además, aprovechó para acompañar la imagen con un mensaje sobre el amor propio y la aceptación tras dar a luz.

“Pensé mucho en montar esta foto porque sé que algunas mujeres me van a criticar. Pero lo hice por qué hay que crear conciencia que el cuerpo por más que lo queramos verlo como antes no será. Pero ahora estoy tratando de verlo con más amor ya que esto es un cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz. Que obviamente tiene inseguridades. Pero que lo está amando tal cual es. Se que llegará el momento de cuidarlo... Pero les quería compartir esto para que no nos demos tanto golpe porque nos muestran siempre una figura perfecta cuando no existe... Mi gran consejo es amémonos más. Y valoremos lo que tenemos”, dijo la colombiana.