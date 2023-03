“Borrón y cuenta nueva” Sara Uribe se quiere quitar varios tatuajes importantes, esta es la razón

Sara Uribe es una reconocida modelo y presentadora paisa que gracias a su talento y su carisma se ha sabido ganar el cariño de miles de fanáticos que la siguen en sus diferentes redes sociales. La modelo ha sido centro de atención para muchos, no solo por su indiscutible belleza, sino también por las varias polémicas que ha protagonizado en la farándula y por el controversial romance con el futbolista Freddy Guarín, con quien comparte un hijo.

La presentadora no solo ha demostrado su talento ante las cámaras, sino que también ha sido ejemplo de empoderamiento por su nueva faceta como empresaria, y su carrera en las redes sociales. La paisa acostumbra a compartir con sus seguidores varios detalles sobre su vida, y uno de los más recientes tiene que ver con el tratamiento al que se está sometiendo para remover dos de los tatuajes que tiene en su cuerpo.

Uribe explicó que en su momento los tatuajes representaron algunas cosas importantes; sin embargo, hoy en día siente que ya no se identifica con ellas y prefiere eliminar los diseños de su piel. La modelo señaló que se borraría el tatuaje de la cara de tigre que lleva en su mano y un segundo tattoo el cual no quiso revelar de cuál se trataba.

Así mismo comentó que este sería apenas los primeros diseños que planea borrar, pues aseguró que quiere deshacerse de varios: “Cuando hay momentos en mi vida que son como muy relevantes, a mi me gusta marcarlos y estaba cogiendo la costumbre como de hacerme un tatuaje. Pero también empecé a sentir que hay momentos en la vida con los que yo ya me identifico con algo que yo quise en algún momento, y me voy a quitar algunos tatuajes”