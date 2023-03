Mujer contó que su cita más corta duró 45 segundos el hombre dijo “voy a mover el carro”y no volvió

Las aplicaciones de citas son bastante populares hoy en día, miles de personas aseguran haber encontrado el amor de sus vidas por medio de estas plataformas; sin embargo, también han habido casos bastante sombríos en los que las citas no terminan para nada bien y se prestan para cometer secuestros y abusos.

No obstante paras nadie es un secreto que estas aplicaciones diseñadas para buscar pareja cada vez son mayores y más descargadas, principalmente por jóvenes motivados a conocer personas nuevas con las que quedan para salir.

Pero a la hora de llevarse el primer encuentro en persona, no todas las citas terminan bien, pues una vez se conocen cara a cara varios desisten de su deseo de querer conociendo a la persona, bien sea porque su físico o su personalidad no era la que esperaban o por diferentes razones. Aunque si bien es normal que la primera cita no salga como se planea, es muy extraño que la persona huya a tan solo segundos de haber llevado, como le pasó a la protagonista de esta historia.

Rachel Wilson, compartió su historia por medio de TikTok, en la que aseguró que conoció al hombre por una aplicación llamada Hinge y que cuadraron para verse en persona, pero que cuando llegó este momento, el sujeto no pudo quedarse ni tan solo un minuto con ella y huyó con la excusa que había dejado mal parqueado su auto.

“Mi cita de Hinge se fue 45 segundos después de reunirse conmigo para ‘mover su auto’”, contó la joven.

Su historia recibió varios cometarios por parte de otros usuarios quienes también se atrevieron a contar sus historias de citas fallidas.