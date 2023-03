Nathh reveló en medio de lagrimas que se extirpó las glándulas mamarias

Nath Campos, la famosa cantante del género urbano ´sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir con sus seguidores el difícil momento por el que tuvo que pasar con una reducción de pecho hasta extirparse las glándulas mamarias.

La colombiana se ha dedicado a compartir en las redes sociales todo lo que ha sido su proceso en la industria musical y poco a poco ha ganado fama y reconocimiento en redes.

Sus canciones son unas de las favoritas de los colombianos por lo que a diario la joven se esfuerza por seguir escalando en la industria.

Recientemente se pronunció a través de su Tiktok y de sus historias de Instagram en donde reveló que se sometió a una cirugía y mostró con detalle como quedó su cuerpo.

“Ustedes saben que yo tenía unos senos grandes y el año pasado yo me había hecho una reducción, ¿qué pasó? Que el doctor no me hizo una reducción sino que me dejó unas tet*s lindas según el criterio que e tenía sobre lo que deberían ser unas tet*s de una mujer”, dijo la joven al inició del video.

Después aseguró que el doctor no siguió sus instrucciones y se supone debía quedar como a ella le gustaba y no como él quería.

Por esta razón se puso en la búsqueda de un lugar para que le realizara un procedimiento y luego de encontrarlo tomó la decisión sin pensarlo dos veces.

“¿Qué me hicieron? Me extirparon las glándulas mamarias que yo quería, por favor acéptenme así (…) te cambia la vida, no podía dormir bocarriba, no podía dormir bocabajo, cuando ustedes me daban un abrazo me dolía horrible (…)”, dijo la joven en medio de lágrimas.

Además, reveló que también le crecían unas glándulas en las axilas, algo que la incomodaba mucho, finalmente logró extirparlo también.

“No me paraban de crecer unas glándulas en las axilas, los senos no me paraban de crecer, me venía el periodo y cada que me venía, me crecían más y se me inflamaban las axilas en unas bolas, o sea, yo me las podía coger así, me quitaron eso”, reveló Nath.

Finalmente dijo que aprovechó esta oportunidad para hacerse una lipo laser y que los resultados la tienen encantada.