Estilista de Yailin confirmó que la maquilló para dar a luz; “esto ya es demasiado”

Yailin ‘La Más Viral’ ha dado bastante de que hablar en las redes sociales y todo desde su relación con el reguetonero Anuel y por supuesto la hija que ahora tienen.

La dominicana se ha dedicado a la música, sin embargo, no era muy conocida, por lo que su popularidad aumentó cuando el mundo conoció que era la nueva pareja del ex de Karol G.

Las críticas se volcaron sobre la joven ya que muchos aseguraban que Anuel no dejó pasar el tiempo suficiente para iniciar una nueva relación.

La mayoría criticó, pero la pareja continuó con su romance a tal punto que Anuel le pidió matrimonio.

Su relación cada vez parecía más estable, las fotos sobre su boda causaron revuelo en redes sociales, entre criticas y elogios la pareja siguió demostrándose amor.

Después, anunciaron que la dominicana estaba esperando una hija de Anuel, motivo por el que los internautas no dudaron en llenarla de elogios aceptando finalmente su amor.

Sin embargo, al poco tiempo Anuel se pronunció en redes sociales para revelar que ya no estaban juntos y que habían decidido terminar, pero que él respondería y seguiría pendiente de su hija.

El pasado 13 de marzo Yailin dio a luz y confirmó la noticia con dos fotografías junto a Anuel y la pequeña, cubriéndole el rostro.

Las imágenes despertaron la curiosidad de los internautas por lo “perfecta” que se veía Yailin en las imágenes.

Las dudas se disolvieron tan pronto la estilista de Yailin reveló que antes del parto se tomó el tiempo de maquillar a ‘La Más Viral’.

La mujer aseguró que le realizó la técnica de ‘make up no make up’ que consiste en hacer lucir el rostro como si no estuviera maquillado cuando en realidad si se esta usando maquillaje para cubrir manchas e imperfecciones.

“Antes muerta que sencilla 🤩, así mismo gente un makeup no makeup para el parto de @yailinlamasviralreal. Muchísimas felicidades por la llegada de cataleya tan hermosa y llena de Vida Dios bendiga. Nuevo servicio habilitado: maquillaje para dar a luz, claro que yes”, escribió Michelle Phan, la estilista de Yailin.

Por supuesto la noticia ha causado revuelo en redes sociales despertando toda clase de comentarios por parte de los usuarios.