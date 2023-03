Bogotá aparece en video de Victoria’s Secret en el que anuncian el regreso de su icónico desfile

Victoria’s Secret es una de las marcas de lencería más reconocidas a nivel mundial y su desfile anual era uno de los eventos que más audiencia tenía. Sin embargo, fue cancelado luego de varias críticas que tuvo en las que aseguraban que provocaban que aumentaran los estereotipos de los cuerpos de las mujeres.

Este año se anunció que el desfile va a volver a realizarse y aunque no hay muchos detalles, esto es lo poco que se sabe. Anteriormente, había varios segmentos en los que se invitaban diferentes artistas dentro de los que estuvieron Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Justin Bieber, Ed Sheeran e inclusive Fall Out Boy.

Durante estas presentaciones, las modelos y ángeles de la marca salían a modelar las nuevas colecciones de la marca en las que estaban las regulares y Pink.

Después de que la marca cambiara su estrategia de marketing y se incluyeran, dentro de algunos de los cambios, mujeres de talla grande, anunciaron el regreso del desfile. Una de las modificaciones que tendrá la marca que es que no van a tener a sus enigmáticos ángeles.

Los ángeles era un titulo que recibían algunas de las modelos más icónicas de la marca y a las que se les daba alas de diferente tipo de piedras preciosas.

Colombia aparece en el anuncio

En la cuenta oficial de TikTok de Victoria’s Secret publicaron un video en el que anuncian que el desfile volverá, pero que va a tener algunos cambios. La grabación inicia con una imagen del vestuario que tuvo Behati Prinsloo en el último desfile.

Luego de eso hay una imagen en negro y dicen que “está de vuelta, pero no como la gente piensa”. Aseguran que se tratará de un evento global y muestran diferentes sitios turísticos de varios países.

Dentro de este, muestran rápidamente una imagen de la Torre Colpatria ubicada en Bogotá, por lo que muchas personas iniciaron a preguntarse por qué habría salido nuestro país.