Frente al altar este novio confiesa que lo obligaron a casarse: “¡Trágame tierra!”

El matrimonio sin lugar a dudas es uno de los momentos más especiales para cualquier pareja, pues es el día en el que juran amarse para siempre, las personas suelen planear con bastante tiempo de anticipación esta celebración, y esperarían que no haya ningún imprevisto que dañe los planes de boda.

Te puede interesar: Así o más de malas: Hombre grababa un video de TikTok cuando su jefe llamó para despedirlo

No obstante lo que menos se podrían esperar los invitados a un matrimonio es que descubran en medio de la ceremonia que uno de los novios fue obligado a casarse y no que haya ido por su propia voluntad.

Pero la suerte de este hombre al parecer no es la más envidiada, pues justo cuando el cura que ofrecía la misa le preguntó que si estaba allí de manera libre y voluntaria el sujeto respondió que no, a lo que el cura dijo que entonces la boda no podía seguir adelante.

Te puede interesar: A turista se le rompió la cuerda cuando saltó en bungee, por poco pierde la vida

Sin embargo, el cura se dio cuenta de que el novio al parecer no habría entendido su pregunta, por lo que volvió a formularla y esta vez intentó hablar en quechua para ver si así se hacía entender mejor, pero ante la confusión cambió a imitar el acento argentino preguntando nuevamente al hombre si estaba allí por su propia voluntad.

Este hecho causó la risa de los invitados y hasta de la propia novia quien intentó disimular lo incómoda que se estaba sintiendo por el comportamiento de su futuro esposo.

Te puede interesar: En medio del trabajo de parto médico se dio cuenta de que la paciente engañaba al esposo

El insólito momento fue compartido a través de TikTok, por parte del usuario conocido como @davidfacha13, y varios usuarios han reaccionado con varios comentarios: “De tantas vueltas que el cura le dio, hasta yo lo dudé”, “Ha caído un soldado” son algunos de los más leídos.