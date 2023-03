Yailin ‘La Más Viral’ fue amenazada de muerte, estos son los detalles

Luego de que la relación entre Anuel AA y Yailin ‘La Más Viral’ llegará a su final, los fanáticos de los artistas no han dejado de estar al tanto de la vida de los famosos. Y es que del matrimonio fallido de los cantantes la pequeña Cattleya de quien se tuvo evidencia llegó al mundo en compañía de sus dos padres.

Anuel AA quien dijo estar muy emocionado por la llegada de su bebé dijo que también se encargaría de todo lo que necesitara, pero a diferencia de su exesposa, este pareciera más que feliz disfrutando de su soltería cosa que no pasa con Yailin, pues su participación en las redes sociales ha sido muy escasa.

No obstante, el nombre de la artista volvió a hacerse viral luego de que una tiktoker grabara un video amenazando de muerte a la famosa, al parecer por una deuda que tenía con ella y que la cantante no pagó.

“Por encima de todos ustedes, donde quiera que yo me tope con ‘Yailin la más viral’ en cualquier bar, en cualquier sitio, puede andar con 80 guardias de seguridad, le voy a vaciar la 9 milímetros que yo tengo, en la cabeza. ¿qué me importa a mí caer presa? Yo soy una loca. Para que me pague todo lo que me robó, me lo va a pagar”, aseguró la usuaria conocida como ‘La Lominera’ en TikTok.

Al parecer el problema de la artista y de la tiktoker se debío a que, presuntamente Yailin, le habría robado algunas de las pertenencias a la mujer mientras trabajaba en un cabaret: “A ti Yailin La Más Viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza. El día que Yailin me demande a mí, ese día deja de respirar, te lo digo yo”, enfatizó.

Tanto fue el auge de la amenaza que inclusive la artista tuvo que recurrir a sus abogados para interponer una demanda: “Las amenazas que nuestra clienta recibió hace unos días, Toribio Lawyer está trabajando con la querella, y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional fue puesto en conocimiento”, escribió uno de los representantes de la cantante en su cuenta de Instagram.