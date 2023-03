Elianis Garrido relató la maniobra que tuvo que hacer para evitar peligroso robo en Bogotá

Elianis Garrido visitó el estudio de LOS40 Urban donde fue invitada especial del programa de La Papaya, allí compartió varios momentos bastante divertidos y además contó una que otra anécdota.

Una de las que más sorpresa despertó fue el relato de cómo logró escapar de un asalto con armas de fuego. La actriz y modelo mencionó que en aquel día ella iba junto a su “chico de confianza” quien iba conduciendo el carro en el que se transportaban y que sintió cuando un sujeto en motocicleta se parqueó a su lado en un semáforo.

Garrido mencionó que por suerte su carro es blindado, pero que no dejó de sentir pánico en ese momento, pues tenía la ventanilla abajo. No obstante ella aclaró que la ventanilla no estaba del todo descubierta, sino que apenas tenía una abertura de dos dedos de alto.

Sin embargo, cuando sintió que la iban a atracar rápidamente le pidió a su acompañante que cerrara por completo la ventanilla, entre tanto Garrido cuenta que vio cuando el sujeto de la moto sacó una pistola.

Pese a que el semáforo continuaba en rojo, la modelo le pidió al conductor que acelerara y se cruzara la señal y que en dado caso ella asumiría la multa. Pues así tal cual, el hombre a su lado aceleró y cruzó la calle. No obstante Garrido notó que el ladrón los persiguió durante 200 metros más y al darse cuenta de que el vehículo era blindado desistió del atraco.