Greeicy nos puso a pecar con sensual baile en poca ropa; “¡ufff eres candela!”

Greeicy Rendón se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas y elogiadas de la farándula colombiana gracias a su larga trayectoria y talento en diferentes ámbitos artísticos como la música, el baile y la actuación.

Cabe mencionar que la colombiana se dio a conocer en el famoso programa del ‘Factor X’ en donde participó junto a Camilo Echeverry, quien hoy en día también es un orgullo colombiano por su talento en la música.

Desde entonces, a la caleña se le abrieron más puertas como artista, pues participó en una exitosa serie juvenil con la que, ‘Chica Vampiro’, personaje que impulsó su carrera y la llevó a ser el amor platónico de muchos jóvenes.

Sin embargo, nunca perdió su mayor objetivo, ser cantante, por lo que decidió dedicarse cien por ciento a la música y como era de esperarse, se convirtió en una de las artistas más escuchadas.

Por otra parte, inició una nueva etapa en su vida, se convirtió en madre y a pesar de que esto no estaba dentro de sus planes a corto plazo, la colombiana ha mostrado a través de sus redes sociales lo bien que la está pasando.

Su hijo Kai es toda una sensación, a pesar de que no han revelado el rostro del bebé, cada vez que comparte algo junto a él, sus seguidores ‘estallan de emoción’.

Ella por su parte, siguió siendo toda una “diosa”, pues sigue presumiendo de su escultural cuerpazo y sin un rastro de haber estado embarazado.

Claro esta que la caleña siempre se ha destacado por ser amante al ejercicio y la vida saludable como lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram.

Mucho voltaje

La colombiana compartió recientemente un video en el que esta bailando su más reciente sencillo, ‘Mi pecadito’ en el que canta junto a Mike Bahía, su prometido.

Allí sacó sus mejores pasos y movimientos de cadera encendiendo las redes sociales y dejando a la vista su tonificado cuerpazo con un diminuto short y un sostén.

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores en las redes sociales, “amo a esta mujer, “eres demasiado espectacular”, “aun no me lo creo, eres tan divina”, “estas en tu mejor etapa, me encantas”, fueron algunas de las dedicatorias que le dejaron sus fans en la publicación compartida por Warner Music.