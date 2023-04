Dicen que Luisa Castro sería la nueva imagen de Versace por estas sexys fotos

Luisa Castro, la famosa creadora de contenido es una de las más cotizadas en las redes sociales por su carisma y su derroche de sensualidad con el que ha logrado convertirse en una de las favoritas por los colombianos.

Recordemos que la joven lleva varios años de trayectoria en redes sociales creando contenido, en sus inicios estuvo acompañada de La Liendra, su pareja en ese entonces.

Aunque llegaron a convertirse en una de las parejas más elogiadas de las plataformas, tiempo después decidieron terminar y tomar rumbos distintos.

Sin embargo, algunos usuarios criticaron a la joven asegurando que solo había estado con La Liendra por conseguir seguidores, pero con el paso del tiempo ella ha demostrado que sus seguidores están por el tipo de contenido que ella ofrece.

De hecho, ya suma millones de seguidores en Instagram y todos han sido a punta de esfuerzo y dedicación en su contenido.

Gracias a la acogida que ha tenido la joven en su cuenta de Instagram, ha servido para que algunas marcas la hagan su imagen y ella destaque y se abra camino en la industria de la moda y el modelaje.

Recientemente, a través de su cuenta de Instagram, luisa compartió una sesión de fotos con un atuendo que traía un sugestivo escote que alcanzó a mostrar que no llevaba sostén.

Además, llevaba una cadena dorada y gruesa junto con otros ostentosos accesorios al parecer de Versace, la famosa e icónica marca de moda.

En la descripción de las imágenes etiqueto a Versace, por lo que los rumores sobre una posible colaboración con esta marca, cada vez toman más fuerza.

Los comentarios por supuesto invadieron la publicación con cientos de piropos y elogios por parte de sus seguidores.

“Me encanta como te vistes”, “de verdad, tú debes ser de otro planeta”, “como me encantas”, “nueva colaboración”, “eres una reina y no te mereces menos”, “mamacita”, “siempre brillas y eso me fascina”, escribieron algunos usuarios.