Maluma aseguró que al principio su relación con J Balvin no era buena por un tema de egos

Dos de los artistas del género urbano más reconocidos en Colombia, sin duda alguna, son Maluma y J Balvin, quienes además de compartir la misma ciudad de nacimiento, son contemporáneos en sus carreras musicales.

A pesar, que cuentan con una exitosa colaboración musical, titulada ‘Qué Pena’ y que hasta el momento acumula más de 302 millones de visualizaciones en YouTube, siempre existió la duda de una posible enemistad entre ambos, siendo esta canción, la prueba reina para cancelar los chismes alrededor de los cantantes.

Sin embargo, Juan Luis Londoño Arias, estuvo en el espacio audiovisual llamado ‘Alofoke sin censura’, en el que aprovechó para hablar sobre varios temas, incluyendo su relación con J Balvin, en el que aseguró que no se había dado una coloración musical antes con su compatriota por un tema de egos.

El cantante, dijo que no se pudo dar la colaboración durante los primeros ochos años de su carrera, porque según él, sentía una mala vibra de J Balvin, cuando éste asistía a los 15 de sus amigas, solo para verlo cantar.

“Las cosas no funcionaban por ego, yo nunca tuve algo contra él, siempre cuando él me veía, había una mala vibra de el hacia mi, pero por mi parte era todo lo contrario, porque cuando yo tenía 15 años, yo iba a los quince de mis amigos, yo iba nada más para verlo cantar a él, yo quería ver a Jose, me entiende”. dijo el artista colombiano.

Sin embargo, Maluma aseguró que su actual relación con Jose, es muy buena, agregando que ya han hablado en diferentes oportunidades de ese tema con su colega, quedando en el pasado. También aprovechó para decir, que gracias a la unión musical que realizaron en un momento, le abrieron las puertas a que otros cantantes del género, se animaran a colaborar.