Ariana Grande no aguantó más y respondió al bullying que ha recibido por su físico

Ariana Grande, decidió usar su cuenta de TikTok para referirse a un tema que la ha estado persiguiendo durante los últimos días. A través de su perfil en esa red social, en donde últimamente se ha visto muy activa y le siguen más de 31.6 millones de seguidores, la artista habló.

No dejes de leer: Así se vería Clara Chía si fuera hombre, según la Inteligencia Artificial

A través de un video de un poco más de tres minutos, la americana de 29 años empezó por referirse al tema del bullying del que ha sido víctima durante los últimos días en sus redes sociales.

"No hago esto a menudo. No me gusta. No soy buena en esto. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo y ser vista y ser el centro de tanta atención", inició la cantante.

Te puede interesar: Rosalía y el top 5 de fotos más candentes de su Instagram; ¡alerta hot!

Luego, continuó refiriéndose a que hay muchas formas de verse saludable, agregando que la figura con la que comparan su actual cuerpo, era la menos saludable para su físico.

"Hay muchas maneras de verse saludable y bella. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi actual cuerpo era la versión menos saludable de mi cuerpo. Yo estaba tomando muchos antidepresivos y bebiendo y comiendo mal, y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando yo lucía lo que ustedes consideran que es 'mi saludable', pero en realidad eso no era saludable", continuó.

Lee también: Ben Affleck enamora a sus fans al hablar fluido español: “Lo hace mejor que Bad Bunny”

En la grabación, también dijo que por ser una figura pública ha tenido que estar bajo las miradas de millones de personas, señalando en lugar de preguntar qué pasa o cómo pueden ayudar.

"Lo segundo es que tú nunca sabes por lo que está pasando una persona, así que aún si tu intención es mostrar amor o preocupación, esa persona probablemente ya está trabajando en [mejorar] eso o tenga un sistema de apoyo. Nunca se sabe, así que sean bondadosos con otros y con ustedes mismos", dijo.

No dejes de leer: Karol G y Shakira enloquecen a sus fans tras compartir fotos nunca antes vistas de ‘TQG'

Sus sentidas palabras las cerró con un mensaje en tono de reflexión con el que espera tocar el corazón de muchas personas, a quienes les puede servir las palabras de aliento.

"Creo que eres bello sin importar lo que estés pasando, sin importar el peso, sin importar cómo te gusta maquillarte, sin importar qué procedimientos cosméticos te has hecho o no", finalizó.