Gerard Piqué habría hecho un costo regalo a Clara Chía para celebrar la mudanza de Shakira

Tras la mudanza de Shakira, varios medios de comunicación españoles especularon que Gerard Piqué y Clara Chía estarían más que felices y que para celebrar el exfutbolista le habría hecho un costo regalo a su nueva novia.

Al parecer, y según lo ha reportado varios portales informativos, recientemente vieron pasear a Chara Chía en un lujoso carro Aston Martin DB9 GT el cual le habría regalado el exjugador del Barcelona. Según varios expertos este exclusivo auto estaría avaluado en una cifra cercana a los 220 mil dólares, equivalentes a 971 millones de pesos, aproximadamente.

Para muchos fanáticos esta sería una indirecta bastante diciente hacia Shakira, pues varios recordaron que Piqué le había celebrado el cumpleaños número 35 a la barranquillera regalándole un lujoso Roadster descapotable, de dos plazas, de la prestigiosa marca de Mercedes-Benz, el cual costaría cerca de 67 mil dólares.

En comparación el auto en el que se vio a la nueva novia de Piqué supera por mucho en exclusividad y precio al carro que Shakira habría recibido por parte del exfutbolista. Por lo que muchos se preguntan si esto sería una ‘pulla’ en contra de la compositora colombiana.

No obstante, otros seguidores comentaron que en realidad esto no se trataba de un regalo de Piqué a Clara Chía, pues el auto en realidad hace parte de la colección de carros de lujo que tiene el deportista, más no de un regalo para la joven española.