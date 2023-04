Cintia Cossio se sinceró y reveló si su esposo le ha perdonado cachos alguna vez

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana, se ha convertido en una de las mujeres más elogiadas de las redes sociales no solo por su belleza, también por su personalidad arrolladora.

Cabe mencionar que la colombiana es hermana de Yeferson Cossio y en diferentes oportunidades ha sido la protagonista de su contenido, pues el suele compartir videos de bromas que le realiza y sus reacciones han causado revuelo en redes.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram suele deleitar a sus seguidores con fotos y videos ‘subidos de tono’ en donde pone a volar la imaginación de más de uno.

Cabe mencionar que gracias a la acogida que ha tenido Cintia, la colombiana decidió incursionar en la industria del contenido exclusivo. Por lo que su cuenta en OnlyFans ha sido todo un éxito.

Por otra parte, Cintia no ha dejado de lado redes sociales como Instagram en donde además de delitar con su monumental cuerpazo, también suele interactuar constantemente con sus seguidores en dinámicas preguntas y respuestas o simplemente compartiendo su día a día.

Recientemente, en una de estas dinámicas, la colombiana pidió a sus fans que le hicieran preguntas para ella y su pareja.

A lo que ellos no tuvieron reparo en despacharse y preguntar sobre diferentes aspectos, pues Cintia lleva una larga relación con Jhoan, su esposo y padre de su hijo.

“¿Se han perdonado cachos?”, preguntó un usuario en la dinámica que realizó la paisa.

“Por acá nos han preguntado que, si nos hemos perdonado cachos”, dice Cintia a lo que su pareja responde, “que yo sepa no, usted no me ha montado cachos, ¿o sí?”, dijo Jhoan.

Después respondió Cintia asegurando que tampoco ha perdonado cachos y que eso sería lo último que perdonaría en una relación.

“Yo tampoco (…) él sabe que lo único que yo no perdonaría en esta vida serían cachos o golpes (…) yo nunca, nunca, perdonaría una infidelidad y no, no le he visto nada”, dijo la creadora de contenido.

Finalmente, su pareja le preguntó por qué no perdonaría una infidelidad, a lo que ella respondió que no lo haría porque ella es fiel y ser infiel no es un error.

El video se hizo viral y usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios, “los que perdonamos cachos, desperdiciamos vida y se nos escapan mejores oportunidades”, “exactamente, ser infiel no es un error, es una decisión”, escribieron algunos usuarios.