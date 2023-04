"No puedes ser la moda todo el tiempo, a menos que seas Bizarrap" Tiago PZK

El cantante, rapero y compositor argentino, Tiago PZK estuvo en diálogo con LOS40 donde contó varios detalles de su gira por varios países de Latinoamérica. Además, habló de su salud mental, su sentido de la moda y los nuevos estilos musicales que podría incluir en sus siguientes trabajos discográficos.

Nuevos sonidos en el álbum Portales (Deluxe) de Tiago PZK

El artista comentó acerca de los nuevos estilos y sonidos que había implementado en su álbum y dijo que su trabajo pretendía ser variado y mostrar un lado más sentimental en cada una de las canciones, para así cautivar a su público.

Pese a que todos los temas sean diferentes hablan desde el corazón y el sentimiento, así lo mencionó el propio cantante.

La relación de Tiago PZK con la moda.

Tiago PZK también se refirió a su sentido de la moda y comentó que gracias a su trabajo hoy en día ha podido comprar la ropa que antes no podía: “Si bien siempre me gustó la moda, yo siempre me vestí con lo que pude”, compartió el intérprete.

No obstante, también comentó que hoy en día cuenta con la posibilidad de hablar con diseñadores de diferentes países: “La moda es un arte y la imagen acompaña mucho lo que es el artista” dijo Tiago PZK.

¿Tiago PZK se tomará una pausa en la música?

Con respecto a los rumores de que el cantante tendría la intención de darse una pausa, él mismo aclaró que no se trataba de un retiro permanente “no voy a dejar de sacar música” dijo el artista. No obstante, también dijo que al comienzo no tuvo la posibilidad de tomarse un respiro, pues se sentía en la presión de generar música todo el tiempo, pero que luego de posicionar su carrera es consciente que no siempre debe ser así. Por ello si dice tomarse un tiempo, sería temporal más no un retiro definitivo.

La salud mental de Tiago PZK

Tras su notable éxito y posterior a su gira Tiago PZK afirma que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida y que se mantiene bastante concentrado y positivo. Además de que asegura estar en constante evolución tendiendo en cuenta que todo tiene un fin y por ende cuida de sí mismo y su energía.

Tiago PZK habla de su próxima colaboración con Feid

El argentino comentó que entre sus intereses también está el de querer grabar junto a Feid, sin embargo, por ahora todo depende de sus agendas y de encontrar el momento para hacer algo que les guste.

Room Tour de Tiago PZK

Por último el cantante también mostró su cuarto, que al parecer es bastante sencillo, pues no cuenta con mucha decoración. Para conocer todos los detalles mira el video completo en el canal de LOS40 en YouTube.