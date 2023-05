Daniel Arenas se realizó procedimiento estético y aseguran que se ve de 15 años

Daniel Arenas, quien es recordado en Colombia, por su papel en la telenovela ‘Los Reyes’, desde hace varios años está radicado en México. Gracias a este país que lo ha recibido con los brazos abiertos, ha podido brillar en grandes producciones audiovisuales y que con su empeño y talento, ahora es uno de los presentadores del matutino ‘Hoy día’, de la cadena Telemundo.

No dejes de leer: Daniella Álvarez se destapa y habla de su romance con Daniel Arenas

Recientemente, el actor bumangués, sorprendió a sus millones de fanáticos al compartir en sus historias de Instagram una grabación en la que contaba que se sometería a un procedimiento estético, con el fin de cuidar su cutis y lucir mejor.

Es por esta razón, que el hombre no dudó en compartirlo con sus fanáticos y hasta extender la invitación a los hombres que lo estaban viendo, pues asegura que es vital cuidarse a sí mismos. El procedimiento, se llama técnica de Israel, el cual es un drenaje linfático de la cara.

Lee también: Daniel Arenas no coincidió con Frederick Oldenburg, al hablar sobre relaciones a distancia

“También incluye el cuello, la cara y el pelito. Es muy rico, se los recomiendo mucho, hasta ahora estoy comenzando porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate, pero bueno, nada, es para que los hombres también se animen a hacerse estas cosas, que es consertirnos”, dijo.

Minutos después, el novio de la presentadora de televisión Daniela Álvarez, compartió los resultados, con sus millones de seguidores, asegurando que se veía de 15 años, pues dijo que al terminar el procedimiento estético, le aplicaron un producto que usan las Kardashian,

Mira también: Met Gala 2023: los outfits más exagerados que se vieron en la alfombra blanca

“De 15 quedé, de 15 quedé y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella, que es lo que se ponen las Kardashian, me ardió un poquito”, dijo.

Y es que el actor sí que dejó a todos encantados con el cambio, pues lucía mucho más fresco y con una piel más luminosa, brillante y aparentemente sana, fue por esta razón que Arenas, despertó toda la admiración de sus seguidoras.