Manuel Medrano tiene una “diablita guardada”: ella es su sexy novia

Manuel Medrano, el famoso cantante e interprete de exitosas canciones como: ‘Bajo el Agua’ o ‘Nenita’, es uno de los hombres más queridos y cotizados en la industria musical logrando que millones de ojos se fijen en su música y su talento.

El cartagenero ha recibido oleadas de elogios por sus románticas letras en honor al amor y desamor, logrando que muchos se sientan identificados o dediquen sus canciones.

Sin embargo, más allá de ser un artista de talla internacional, Medrano ha despertado la curiosidad de los fanáticos por su vida fuera de los escenarios.

Poco se conoce sobre su vida privada, sin embargo, su actual relación amorosa tiene los ojos de sus fanáticos fijado en su nueva novia sin perderle el rastro.

El artista sostiene una relación con Alina Enero, una joven y sexy modelo rusa que mantiene activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde muchos han podido deleitarse con su belleza “de otro planeta”.

La modelo suele compartir con sus seguidores fotos y videos de su trabajo como modelo, pero también detalles de su vida privada como viajes o momentos junto a sus amigos y pareja.

La joven tiene fotos para deleitar el ojo de su público, quienes aseguran que Medrano es un suertudo y que posiblemente se ganó la lotería con ella.

La joven tiene boquiabiertos a sus fans con su cuerpazo y pronunciadas curvas, además de sus ojos azules y larga cabellera de color castaño.

Recientemente, Medrano compartió una galería de fotos en donde compartió con sus fans que pasó un fin de semana “increíble” junto a su novia en México.

“Este fin de semana tuve la oportunidad de hacer mi primer road trip por México y visitar uno de los lugares más mágicos que he conocido, este país no deja de sorprenderme, cada lugar tiene una energía grande y poderosa. No es un secreto que desde el día uno este país se ha convertido en mi segundo hogar, gracias, por tanto, nos vemos en julio porque voy a venir a cantarles otra vez. 🇲🇽💕”, escribió el colombiano.

Conoce a la novia del cantante