Daiky se pronunció en medio de la polémica canción que le dedicó Anuel a Karol G

Karol G es una de las artistas más queridas y cotizadas por su talento y larga trayectoria en la industria musical, sin embargo, hace algún tiempo, además de resaltar por su talento, también se ha visto envuelta en diferentes polémicas por sus relaciones amorosas.

Desde que ‘La Bichota’ inició su relación con Anuel, con quien duro unos años, los ojos de los fanáticos no les perdieron el rastro a los artistas.

Karol siguió trabajando en su carrera musical mientras que Anuel se enfocó en su vida amorosa, se casó, tuvo una hija y se divorció.

Pero ‘La Bichota’ desde hace unos meses a avivado los rumores sobre una nueva relación, pero esta vez con el cantante colombiano Feid.

Sin embargo, aun no se conocen detalles de su supuesta relación, pero su ex, Anuel, tras quedar soltero, no ha perdido oportunidad para declararle lo que siente.

De hecho, su más reciente estreno musical ha causado sensación en las redes sociales luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una pequeña parte de la canción y etiquetara a Karol G sin rodeos y de frente.

Toda esta polémica en medio de la canción y los mensajes que le ha dedicado Anuel a ‘La Bichota’, han despertado la curiosidad de los internautas por conocer qué piensa Karol G, o sus allegados sobre esto.

El primero en pronunciarse indirectamente sobre este tema fue uno de sus amigos más cercanos con quien a trabajado y en diferentes ocasiones se les ha visto juntos disfrutando.

Daiky, el famoso creador de contenido paisa no dudo en callarle la boca a los “chismosos” que al parecer han insistido en saber su opinión sobre lo ocurrido con su amiga.

De una manera clara y contundente, el paisa reveló a través de una historia de Instagram lo que pensaba acerca de los chismes y este tipo de polémicas.

“Para todas esas personas que vienen a mi Instagram, siempre con cosas como “Daiky, qué opinas de lo que hizo o dijo…” no pierdan su tiempo, a mi la vida de los demás no podría importarme menos, yo solo popinio de temas que necesiten una opinión, no opino sobre chismes. De hecho, solo me doy cuenta de ellos cuando ustedes me los envían, yo estoy muy ocupado siendo productivo y tratando de salir adelante. Además, si mis amigos no opinan sobre sus vidas ¿por qué habría de hacerlo yo?”, escribió el colombiano.