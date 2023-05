Evaluna se desabrochó el pantalón y no la bajan de “ardiente” en redes

Evaluna sigue convirtiéndose en una de las mujeres más elogiadas y cotizadas de la farándula por las diferentes facetas que ha compartido con sus seguidores a lo largo de su vida personal y laboral.

La joven se ha destacado en la industria musical por su talento en la música logrando que más de uno se fije en ella y apoye su talento, y es que no era para menos, pues su padre es todo un icono de la música romántica.

Además, la venezolana se ha desempeñado como actriz desde muy pequeña hasta la actualidad participando sobre todo en series juveniles.

Pero sin duda su relación con Camilo ha sido el auge de su carrera, tanto musical como personal, pues ambos han colaborado en diferentes canciones.

Y a nivel personal, la joven cumplió su sueño de ser madre y su hija, con el colombiano ha sido otro punto de enfoque para su fanaticada.

Sin embargo, Evaluna no ha dejado de lado su faceta más coqueta, tal como lo demostró en su más reciente publicación.

La actriz suele ser muy activa en su cuenta de Instagram en donde comparte detalles de su vida privada como fotos con amigos y familia además de sus proyectos laborales.

En la galería de imágenes que compartió, luce su escultural cuerpazo, sin embargo, los ojos se fijaron en su abdomen.

Allí posa con un crop top de color blanco y un pantalón verde con huecos y su cremallera desabrochada.

Por supuesto los elogios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, “eres una belleza”, “ese pantalón me dejó enamorado”, “que mujer tan hermosa”, “eres de admirar, me encantas”, “la más guapa de todas”, escribieron algunos usuarios.