Swedish House Mafia confirma concierto en Bogotá: fecha y precio de las boletas

Será la fiesta que marcará nuestras vidas. Será el encuentro definitivo entre la comunidad electrónica en Colombia con el súper grupo del electro house y los inspiradores principales del EDM global. Será la celebración de Halloween más épica con, en un mismo escenario, Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello. El 27 de octubre el Coliseo Live de Bogotá se transformará en el Templo de los Disfraces y el Baile en una fiesta que marcará nuestras vidas: Swedish House Mafia en vivo.

/

“Don´t You Worry Child” fue el himno que el trío de Estocolmo le dio al mundo en septiembre de 2012. Una década después, sigue siendo la inspiración sonora para el fenómeno que se tomó las tarimas en estos diez años: el EDM. Pero dos años antes, en 2010, Swedish House Mafia lanzó el sencillo “One”que fue votada como la canción EDM más icónica de todos los tiempos en el aniversario número 15 de Tomorrowland. Dos discos recopilatorios, Until One (2010) y Until Now (2012), fueron toda la producción discográfica del trío hasta que en abril de 2022 lanzaron su primer disco de estudio titulado Paradise Again, con colaboraciones junto a artistas como the Weeknd, Sting y ASAP Rocky, entre otrxs.

“La música electrónica de baile es libertad. Ese es nuestro idioma. Puedes ir y dejar que todo salga”, contó Ingrosso en noviembre de 2021 para DJ Mag Latinoamérica. Esa es la promesa de Comunión y Swedish House Mafia en la fiesta de Halloween más esperada de la década. Los mejores disfraces, en la mejor celebración, junto al mejor súper grupo de electrónica del planeta el 27 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá.

/ Al igual que todos los años, la mayoría de los conciertos, festivales y shows son apoyados por #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, la cual gracias a su trabajo con los promotores más importantes del país ha logrado que muchos artistas de talla mundial y artistas locales se presenten en el país. Por eso, hoy los Bancos Aval y dale! Anuncian la preventa exclusiva para sus clientes de Swedish House Mafia desde el 15 de mayo o hasta agotar boletas disponibles para la preventa de los Bancos Aval, comprando las boletas en TaquillaLive. Para el público general se habilitará la venta, , desde el 17 de mayo, también por TaquillaLive.