Shakira envía poderoso mensaje a las mujeres tras ganarse el premio a ‘Mujer del Año’

Shakira sigue estando bajo el foco mediático y no precisamente por su música, sino por su vida privada. Desde que se conoció que la cantante se divorciaría de Gerard Piqué, los medios no le han quitado los ojos de encima.

Desde entonces la colombiana ha dado de que hablar, pues su “tusa” decidió convertirla en arte y se desahogó a través de sus canciones.

Por supuesto su despecho se viralizó, pues las letras hicieron sentir a más de uno identificado, sobre todo a las mujeres.

Desde entonces la colombiana ha estado ganando reconocimientos junto a los otros artistas con los que colaboró, mientras que Piqué sigue derrochando amor con su nueva novia Clara Chía.

Con todo el auge que ha tenido la colombiana en los últimos meses y sus canciones que ya han batido récords en las plataformas digitales, la colombiana fue nominada a “Mujer del Año” por los Billboard.

El reconocimiento se lo llevó el pasado 6 de mayo y el encargado de entregarle el premio fue otro colombiano, el famoso cantante del género urbano, Maluma.

El paisa también ganó protagonismo en la noticia luego de que le entregara el premio a la barranquillera haciéndole un gesto de reverencia varias veces.

Luego de esto, Shakira se apoderó del micrófono para dar un pequeño discurso que resultó muy poderoso para muchas personas.

“Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer. Y lo que significa. Un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos más fuertes de lo que pensábamos, más valientes de lo que creíamos, más independientes de lo que nos enseñaron a ser. Porque ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención o el cariño del otro se ha olvidado de sí misma? A mí me pasó, más de una vez (…) y ya no importa tanto que alguien te sea fiel, como seguir siéndose fiel a una misma. Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. (…) solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer”, es parte del discurso que dio la barranquillera.

Por supuesto ha recibido cientos de comentarios llenos de elogios por parte de sus seguidores, familia y colegas.