Alicia Keys en Colombia: estos son los horarios y las recomendaciones para el concierto

Alicia Augello Cook conocida como Alicia Keys, es una cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense, quien desde que anunció su arribo a Colombia en el marco de su gira, generó un sin fin de reacciones entre su fanaticada por ser la primera vez en visitar al país cafetero este próximo jueves 11 de mayo.

Su ‘Alicia Keys World Tour 2023’, ha sido todo un éxito en países como Brasil, Argentina y Chile, en los que ya se ha presentado y ha conquistado a todos sus fanáticos con su vibrante voz.

Canciones como ‘You Don’t Know my Name’, ‘Empire State of Mind’, ‘If I Ain’t Got You’ y el exitoso clásico musical que cantó junto a Jay-Z; ‘Girl on Fire, Fallin’, fueron algunas de las canciones con las que puso a vibrar los escenarios de los países anteriormente nombrados.

Sin dejar de lado, la gran participación que tendrá Goyo, la recién nombrada como ‘Agente de cambio’ en el programa ‘Billboard: mujeres latinas de la música’. Quien sin lugar a dudas, brillará con su talento y potente voz, dejando a Colombia en todo lo alto.

En LOS40 Colombia, sabemos que tan importante será este día para los fanáticos de la artista, por esta razón les traemos a continuación algunas recomendaciones para que tengan en cuenta durante este día.

Horarios:

Opening puertas: 5:00 p.m.

Presentación de Goyo: 8:00 p.m.

Presentación de Alicia Keys: 9:00 p.m.

¿Qué sí llevar al concierto de Alicia Keys?

Ropa cómoda

Bolsos pequeños o riñoneras

Impermeables

Baterias recargables para celular

Llega a tiempo para evitar el tráfico

¿Qué no hacer en el concierto de Alicia Keys?

No está permitido acampar

No llevar bolso grandes

No se recomienda llevar cosmetiqueras

Prohibido los binoculares grandes

No está permitido el ingreso a mascotas

No está permitido el ingreso de bebidas o comidas

No cargar objetos cortopunzantes