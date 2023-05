Ben Affleck le tira la puerta del auto a JLo y enfurece tras ser grabado

Ben Affleck y Jennifer López son una de las parejas más elogiadas y perseguidas por los medios de comunicación, esto ha sido gracias a su éxito y larga trayectoria protagonizando películas.

JLo es todo un icono de la moda, la música y un ejemplo a seguir en la música, pues sus canciones siempre son un éxito mundial, además, la artista se ha destacado por las múltiples facetas, desde modelar y llegar a ser la más sexy, hasta mostrar la relación con sus hijos.

Por otra parte, Ben es todo un sex-symbol para algunas personas, pues el actor ha protagonizado grandes e icónicas películas con las que ha logrado ganarse el amor y el cariño de millones de personas.

Sin embargo, gracias al auge y la fama que han tenido ambos artistas, la gente se ha interesado por sus vidas fuera de la pantalla y los escenarios.

La pareja se caso en el 16 de julio del 2022 causando revuelo entre sus millones de fanáticos, sin embargo, la boda fue privada, no obstante, hubo algunos videos y fotos que se filtraron.

Desde entonces asisten a eventos, paseos y demás juntos, algo que ha generado entre sus fanáticos que vean el amor que se tiene.

Esto no ha hecho que sean la excepción a la hora de tener peleas, sin embargo, por ser figuras publicas se ven sometidos ha que todo se vuelva viral.

Recientemente, quedó registro de un momento incomodo en el que Ben le abre la puerta a su esposa JLo, cuando ella entra al auto él tira la puerta y se va hacia el lado del conductor.

En ese momento nota que un paparazzi lo esta grabando y le hace él reclamo, por supuesto que la escena no tardó en difundirse y los comentarios a invadir las redes.

“Oye, tranquilo que JLo no tiene la culpa”, “Batman invadió tu personalidad”, “es que no los dejan en paz, cómo no se va a enojar”, “ay, no, déjenlos, cualquier pareja pelea, es normal”, escribieron algunos usuarios.