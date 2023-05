Mara Cifuentes no soportó la presión social, desatando en una recaída: "No consuman vicio"

Mara Cifuentes, es considerada una de las modelos más bellas de Colombia. Pese a que en diferentes oportunidades ha compartido con sus miles de seguidores, el problema que tiene con la adicción a las drogas, la mujer trans ha logrado superar cada momento difícil que se le presenta en su vida.

Sin embargo, durante las últimas horas, la mujer trans compartió en su cuenta de Instagram, una transmisión en la que lucia bastante alterada. Razón por la que muchos de los internautas se preocuparon al verla de esta forma.

De acuerdo a lo que se puede ver en el clip, la modelo pide ayuda desesperadamente, pues alega que "ya no puede más con tanto odio", pues aseguró que se despierta a leer los comentarios en sus redes, y que le producen hasta pesadillas por lo negativos que pueden llegar a ser.

También mencionó, que no había podido viajar hacia Medellín a ver a su madre, porque en el aeropuerto la vieron muy alterada.

“Ayer no me dejaron viajar, en el aeropuerto, porque estaba muy alterada. Por favor, no consuman vicio, piénsenlo antes de hacerlo”, dijo.

Además, aseguró estar muy preocupaba porque al parecer tendría que regresar a una clínica de reposo mental, con el fin de tratar sus emociones.

“Yo no soy una mala persona. Yo he cometido errores, pero yo no me merezco que me traten tan mal. Yo no me merezco las mentiras”, agregó.

Cómo era de esperase, las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales, pues muchos de sus seguidores se preocuparon al verla en medio de un “mar de lagrimas”.