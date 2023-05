Epa Colombia reveló cómo llegó al mundo de las queratinas y con cuánta plata empezó

Daneidy Barreras, la Epa Colombia, es una reconocida creadora de contenido que se dio a conocer en el 2016 por un video que se hizo viral. En la grabación aparecía cantando una arenga que decía: “Eh, eh, epa Colombia”.

El video se volvió en tendencia en las diferentes redes sociales catapultando a la fama a la joven bogotana. En la actualidad es conocida, no solo por las polémicas en las que se ve involucrada con otros creadores de contenido, sino también por su empresa de queratinas: ‘Keratinas Epa Colombia’.

Para nadie es un secreto que se convirtió en toda una empresaria en poco tiempo; algo que muchos han criticado y han rumorado sobre irregularidades, pero nada está comprobado.

En una entrevista publicada en el canal de Youtube de Kien y Ke Epa Colombia contó cómo fue que descubrió el mundo de las queratinas, pues no tiene formación académica relacionada al campo de la belleza.

“Yo antes hacía maratones de queratinas. No importaba si era largo o corto, a $100.000 pesos y mezclaba todas las queratinas. Todas las marcas de queratinas que existen yo las mezclaba en un balde hacía un tarrito en Ricaurte, con una etiqueta y hacía maratones de queratina”, narró.

Asimismo, confesó que fueron sus propias clientes quienes le insistieron en que tuviera su propia marca de queratina. “Amiga, tú tienes que hacer tu propio producto”, contó.

Con poco dinero, pero muchas ganas, la polémica empresaria empezó su emprendimiento de queratinas. Reveló cuánto fue el monto de plata que usó para iniciar.

“Dios me dio la oportunidad de viajar a Rusia. Allá probé este maravilloso producto. Me traje el contacto. Y nada, es un musulmán que me hace las keratinas y tiene un fórmula maravillosa, porque el 90% de las colombianas nos gusta el cabello 100% liso (…) Yo con mi moto iba y repartía las keratinas. Empecé como con 2 millones de pesos. Y no era mucho la ganancia. Me quedaban como $5.000- $7.000 pesos. Me quedaba muy poquito pa’ todo lo que tenía que hacer”, contó.

Al ver el éxito de las queratinas y el buen recibimiento que tuvo su producto, Epa Colombia le prestó 20 millones de pesos a su mamá y empezó ‘con todas las de la ley’ su propia empresa. Hoy en día, los resultados hablan por sí solos y es su ‘propia jefa’.