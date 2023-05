Juanes dio su opinión acerca de la despenalización de las drogas en Colombia

Juanes es uno de los artistas más laureados de la industria musical en Colombia. El antioqueño, múltiple ganador de Grammys latinos, se ‘desnudó’ en una reciente entrevista que le concedió a la periodista española Eva Rey, donde tocó diferentes aspectos de su vida.

Por ejemplo, habló acerca de una crisis matrimonial que afrontó con su esposa Karen Martínez, con quien ha sostenido una unión de dos décadas y con quien tiene 3 hijos.

La crisis pudo afrontarla luego de componer una canción llamada ‘Cecilia’, tema que viene en su más reciente producción musical junto a Juan Luis Guerra.

A Juanes, como se dice coloquialmente, le tocó “remar” para poder solucionar la crisis con la ‘Chechi’, pero fue con la ayuda del cantautor dominicano que pudo llevar esto a cabo.

De otro lado, el cantante también se refirió a sus hijos: Paloma, Luna y Dante. Además, se vio un poco nostálgico por una situación un tanto preocupante de salud que afronta su madre.

Al margen de todo esto, Juanes también habló de los retos que tiene Colombia, uno de ellos se centra en el debate sobre la despenalización de las drogas.

Citando sus experiencias en Europa y Estados Unidos, el intérprete de ‘Me Enamora’ dio su punto de vista acerca de esta discusión, pero a su vez indicó que le genera un poco de preocupación y escozor al pensar en un país lleno de violencia como Colombia y en el cual espera envejecer junto a su familia.

“Si se despenaliza, creo que eso va a ser un cambio. Somos un país muy conservador, todavía no sabemos los riesgos que eso pueda tener. Viajar, por ejemplo, a Holanda a Canadá, Estados Unidos. Comprar marihuana como si nada. Yo siempre que hago pienso: Dios mío, nosotros en Colombia nos estamos matando por esto. No importa la droga que sea, pero la gente se mata tomando licor. La gente fuma cigarrillo y eso también mata. Yo creo que es un cambio de paradigma para el cual todavía no estamos preparados”, sentenció el artista.