Las fotos de Juli y Kate del Desafío The Box 2023 que enamoran a todo Instagram

El episodio del 25 de mayo, sin lugar a dudas fue uno de los más tensionantes de esta temporada del ‘Desafío The Box 2023’. Todo porque hubo un momento realmente acalorado entre Juli y Kate, dos de las participantes que más sobresalen en esta temporada.

Uno de los factores que las hace sobresalir entre los demás participantes, son sus personalidades, pues a pesar de demostrar que son fuertes en las pruebas físicas, en el capítulo de anoche, confirmaron que tienen genios muy diferentes.

Así fue como un cruce de palabras durante la prueba de ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’, desató la furia de las dos, desatando un fuerte encontrón entre las dos participantes.

A raíz de esta polémica, muchos se han interesado en conocerlas un poco más, por esta razón traemos las mejores fotografías de estas dos mujeres.

Kate López

La deportista y modelo, Kate López, cuenta con más de 137 mil seguidores en su perfil de Instagram y con 943 publicaciones que dejan al descubierto su lado más sensual. A continuación, sus mejores fotos.

Juliana Tovar

Por su lado, la modelo webcam, Juliana Tovar, sobrepasa los 215 mil seguidores y cuenta con 215 publicaciones, dejando en evidencia en cada una de sus publicaciones que es una de las mujeres más sexis del reality. A continuación, sus mejores instantáneas.