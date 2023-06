Escándalo en el Desafío The Box: Participante recibió propuesta indecente a cambio de sexo

En una sorprendente entrevista para el programa 'La Red', uno de los concursantes del exitoso reality show 'Desafío The Box' ha dejado a todos boquiabiertos al revelar un oscuro episodio de su vida. Iván Gutiérrez, miembro destacado del equipo Gamma, decidió abrir su corazón y compartir con sus compañeros y el público algunas experiencias íntimas que lo han marcado.

Durante una de las últimas etapas del programa, Iván fue galardonado con un premio especial que consistía en mensajes y videos emotivos de sus familiares. Esta experiencia conmovedora lo llevó a reflexionar sobre su pasado y a confesar detalles que hasta ahora se habían mantenido en secreto.

Iván, quien creció en el campo, aprendió valiosas lecciones que le han permitido prosperar en la vida y lograr metas como convertirse en actor y modelo. Sin embargo, en la entrevista, reveló una relación conflictiva y violenta con su padre.

"Desde muy joven, enfrenté numerosas dificultades y carencias. Todo esto me llevó a confrontar a mi padre, hubo muchos conflictos entre nosotros, llegando incluso a episodios de agresividad. Aquí, en el programa, he logrado distanciarme de él y me he vuelto un poco rebelde. Aunque aún siento cierta distancia entre nosotros, hago todo lo posible para suplirla, manteniendo contacto mediante llamadas telefónicas. Le pido perdón por los momentos en los que fallé y por las cosas que hice o no hice. A pesar de todo, todo eso ha quedado en el pasado", confesó Iván.

La popularidad de Iván en la comunidad digital del 'Desafío The Box' ha ido en aumento, y su envidiable físico lo ha convertido en la debilidad de muchos. No obstante, esta fama también ha tenido un lado oscuro, ya que el concursante ha sido objeto de propuestas indecentes.

"Las propuestas siempre están ahí. Actualmente, he recibido ofertas desagradables, incluso me han ofrecido dinero a cambio de sexo. Creo que en este medio a todos les ha sucedido en algún momento. Todo depende de cada individuo y de sus objetivos. Es una cuestión personal decidir si se acepta o no este tipo de situaciones", reveló Iván.

Las impactantes declaraciones de Iván han generado un gran revuelo en las redes sociales y en los seguidores del programa. La polémica está servida, y muchos se preguntan cómo reaccionará el resto de los concursantes y la producción ante esta revelación.

Sin duda, este nuevo giro en la historia del reality de los colombianos promete mantener a todos los espectadores pendientes y con los ojos puestos en los próximos capítulos del programa.