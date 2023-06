Yailin y 6ix9ine estrenan canción y abren debate en redes; “bye, bye, Anuel”

Yailin ‘La Más Viral’ se ha destacado en las redes sociales y los medios internacionales, especialmente, por haber sido la pareja de Anuel al poco tiempo de haber terminado con Karol G, a pesar de que la dominicana ya traía un historial como artista.

De hecho, una de sus canciones más conocidas es ‘Chivirika’, sin embargo, tras su relación con el puertorriqueño, su nombre fue reconocido por eso y no por su talento como artista urbana.

La pareja omitió las críticas, se casaron por lo civil, momento que compartieron con sus seguidores en las redes sociales y momentos después anunciaron la llegada de su hija Cattleya.

Sin embargo, semanas antes de que diera a luz, el artista anunció en sus redes que su relación llegó a su fin y que se divorciaría, pero que iba a responder por su hija.

Desde entonces, la dominicana se ha enfocado en su carrera musical y su hija, y ya ha estrenado dos canciones y ha colaborado en otra junto a 6ix9ine.

‘Tú y yo’ fue la primera canción que estrenó en un ritmo diferente al que se tenía acostumbrado, canción que fue muy bien recibida por los usuarios posicionándose en el top global de YouTube y reuniendo millones de reproducciones.

Después estrenó ‘Narcisista’, una canción que para muchos fue dedica a Anuel pese a que no dice su nombre, allí habla de una mala relación con una persona mentirosa y egoísta, además incursionó en la bachata y por lo que se ha podido ver respecto a cifras, a la canción le ha ido muy bien.

Yailin y 6ix9ine se unen en ‘Pa ti’

Hace varios días se rumoraba que la pareja tenía una relación, pues habían estado compartiendo videos en sus redes sociales, donde se les veía muy felices juntos.

El rapero llenó de lujos a Yailin y por supuesto despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes se preguntaron qué estaba pasando ahí.

Hasta que finalmente revelaron el motivo por el que se les vio tan junticos. La pareja estrenó ‘Pa ti’, una canción con ritmos urbanos que encantó al público y en menos de cinco horas ya había reunido más de un millón de reproducciones en YouTube.

En el video incluyeron algunos de los momentos en el que Tekashi le da regalos a la joven, pues todo fue un montaje para el video de la canción.

Además, en el video aparecen con un look idéntico, Yailin decidió pintarse el cabello tal como el rapero, mitad de colores como un arcoíris y la otra mitad roja, detalle que no pasó desapercibido, por lo que no dejan de existir dudas sobre un posible noviazgo.