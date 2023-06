Iván del 'Desafío The Box' las puso loquitas a todas luciendo un sexi traje de baño

El popular concursante de 'Desafío The Box', Iván Gutiérrez, ha vuelto a encender las redes sociales con su última publicación en Instagram. Acostumbrado a estar frente a las cámaras, Iván ha “enloquecido” a sus seguidoras con una imagen que ha dejado a más de uno sin aliento.

No dejes de leer: Daniela Tapia de ‘MasterChef Celebrity’ enamoró al jurado con sugestivo baile en vivo

A medida que el programa 'Desafío The Box' avanza en su emocionante etapa, los más fieles seguidores que siguen de cerca las aventuras de los participantes dentro de la ‘Ciudad de Las Cajas’ han estado revelando sus favoritos. La actuación en cada desafío y la personalidad de cada concursante han sido determinantes, pero también ha jugado un papel fundamental la apariencia física de los competidores. En ese sentido, Iván destaca con uno de los mejores cuerpos masculinos de esta edición.

Lee también: Fuertes rumores de romance entre participantes del Desafío The Box deja a todos en shock

Este concursante de 28 años se ha dedicado a la actuación y al modelaje, incluso obtuvo un título en un prestigioso certamen de belleza masculina. Sus redes sociales están siempre activas, mostrando sus viajes, su tiempo libre y sus actividades deportivas. Pero también, de vez en cuando, deleita a sus seguidores con imágenes en las que muestra su musculoso cuerpo.

Sin embargo, su reciente publicación en la que se le puede ver luciendo un traje de baño de color negro mientras toma el so, ha generado todo tipo de reacciones en la comunidad digital. La imagen capturó la atención de todos, y los comentarios y reacciones no se hicieron esperar. Las seguidoras de Iván no dudaron en llenar la publicación con elogios y muestras de admiración hacia su envidiable figura.

Mira también: Agarrón en el 'Desafío The Box', participante ataca a otra mujer con palabras soeces

Cada vez más personas se suman a su comunidad de fans, ansiosos por conocer más sobre su desempeño en el programa y disfrutar de su sensual presencia en las redes sociales.