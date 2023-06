Hermana de Karol G rompió en llanto y usuarios le piden a la cantante que se haga presente

Karol G es una de las mujeres más queridas a nivel global por su talento y su trabajo musical, ya que, en diferentes ocasiones, ha empoderado a la mujer con el mensaje que dejan sus canciones.

La colombiana se ha convertido en todo un símbolo e inspiración no solo como mujer, también para todo tipo de personas, demostrando con su ejemplo que los sueños se cumplen, tal como lo ha dicho en diferentes entrevistas.

La paisa ha alcanzado la fama con el paso de los años y esto ha provocado que su vida privada también despierte curiosidad entre sus millones de fanáticos.

Sus padres y sus hermanas también se han convertido en todas unas celebridades, por lo que sus fanáticos no le pierden el rastro a cada uno de sus movimientos.

‘La Bichota’ se estrenó como tía

Hace algunos meses, la hermana mayor de Karol G, es decir, Verónica Giraldo, dio a luz a su hija Sophie, quien llenó de felicidad a su familia, incluso la cantante la ha presumido en sus redes sociales.

Sin embargo, después del embarazo, Verónica no la pasó muy bien y se lo hizo saber a sus seguidores en redes sociales. Allí aseguraba que la depresión después de dar a luz le había dado muy duro, pues no se sentía cómoda con su cuerpo, entre otras cosas que le estaban afectando.

Con el paso de los días empezó a compartir más fotografías disfrutando de la maternidad, por lo que muchos la felicitaron por haber superado esa etapa.

Verónica se volvió a mostrar vulnerable frente a sus miles de seguidores en Instagram, asegurando que no se siente bien.

“Hola, perdón por mostrarme así, yo una vez dije que no iba a ocultar mi vida ni lo que sentía. No me importa lo que piensen y digan los demás, yo solamente les quería dar un consejo, y es que nunca se fijen en una red social”, aseguró la colombiana.

Además, aprovechó para revelar que a pesar de que las personas elogien su vida por los lujos que tiene, eso para ella es añadidura.

“Le agradezco a la vida porque tengo lujos (…) lo único que le importa es la familia y la gente que ama, y me esmero tanto, tanto, tanto, en dar lo mejor de mí”, dijo Verónica.

Finalmente, dijo que se sentía triste, pero que con esos videos no quería generar lástima. Sin embargo, al poco tiempo de haberlos publicado, decidió eliminarlos.

Los videos alcanzaron a ser compartidos en otras cuentas antes de que la paisa los borrara y usuarios aprovecharon para pedirle a Karol G que se hiciera presente y ayudara a su hermana.