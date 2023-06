A Aida Cortés la llaman “cajita de sorpresas” por tremendo cover a capela

Aida Cortés, la famosa creadora de contenido ‘nopor’ sigue sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales, pero en esta ocasión con un talento que pocos conocen.

La joven ganó fama y fortuna gracias a su contenido para adultos, de hecho, hoy en día es una de las colombianas que más gana gracias a ese tipo de contenido.

En entrevistas, ha revelado que al mes recibe más de cien millones de pesos solo por su cuenta de OnlyFans, sin contar en las ganancias que recibe por la venta de su libro, su academia de modelos y la réplica de su zona íntima.

Inició como modelo webcam, sin embargo, con el auge de OnlyFans decidió crear contenido en dicha plataforma en donde sus seguidores pagan una suscripción para acceder a su contenido.

Sin embargo, no ha descuidado sus otras redes sociales, sobre todo Instagram, en donde suele deleitar con fotos y videos ‘subidos de tono’, aunque tiene otros talentos que pocos conocen.

Hace algún tiempo la colombiana se volvió viral por el cover de ‘Sin Pijama’ de Becky G, video que ganó fama rápidamente causando revuelo por su talento cantando.

Aida Cortés: una cajita de sorpresas

La joven se encuentra de viaje en Dubái en compañía de su madre, sin embargo, se ha mantenido activa en su cuenta de Instagram en donde ha compartido fotos de su paso por Dubái.

Sin embargo, recientemente, compartió un video en donde canta a capela la canción de Beret llamada ‘Mátame’ dedicada al desamor.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos quedaron impresionados con su voz, incluso le pidieron que sacara música o hiciera ese tipo de videos más seguido.

“Wow no me esperaba esto”, “eres realmente sorprendente, hermosa”, “una cajita de sorpresas”, “eres demasiado divina, qué impresión como cantas”, “la mejor de todas, me fascinó”, escribieron algunos usuarios en la publicación.