Broma pesada: Tekashi 6ix9ine le dio laxantes a Yailin; su reacción se hizo viral

Yailin ha logrado que los medios de comunicación y millones de personas no le pierdan el rastro, pues, su carrera artística cada vez se torna más interesante y todo después de haber terminado con Anuel.

La joven se había dado a conocer por su canción ‘Chivirika’ que se volvió un éxito, sin embargo, al iniciar su relación con el puertorriqueño, poco antes de haber terminado con Karol G, su nombre comenzó a salir por diferentes medios de comunicación.

La pareja llegó a casarse y tener una hija, son embargo, poco antes de que la cantante dominicana diera a luz, Anuel anunció ante sus millones de seguidores que se separarían.

Actualmente, parece que no han firmado los papeles de divorcio, sin embargo, las cosas entre ambos no continuaron y cada uno tomó rumbos diferentes en sus vidas, incluso, parece que Anuel no pasa mucho tiempo con su hija, según una reciente entrevista de Yailin en Alofoke.

La joven se ha enfocado en su hija y en su carrera musical, pues ha estrenado tres canciones, dos de esas en colaboración, sin embargo, la más reciente con Tekashi se ha convertido en un hit y se encuentra en la lista de las canciones más escuchadas a nivel global.

Sin embargo, existen rumores de que son pareja o que tienen algo, aunque ellos ya hayan confirmado que solo son amigos.

Broma pesada

Yailin se encuentra cumpliendo algunos compromisos de su carrera mientras 6ix9ine la acompaña, por lo que se les ha visto muy junticos en los últimos días.

Recientemente, el rapero compartió con sus seguidores una broma que le realizó a la dominicana, allí se le dice que se tome unas pastillas que él también lo hará, y sin pedirle explicaciones, la joven se lo toma.

Sin embargo, horas después, comparten un video en donde se ve a Yailin corriendo para el baño, al parecer porque las pastillas le hicieron efecto.