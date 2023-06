Así se ve hoy la hija poco conocida de Esperanza Gómez; ¡estas son las fotos!

Esperanza Gómez, se ha consolidado como una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas de Colombia. Sus películas la han llevado al éxito de su carrera, alcanzando hitos en una industria muy difícil.

No dejes de leer: Esperanza Gómez deleitó a sus fans posando su retaguardia frente al mar

A pesar de trabajar con películas de contenido para adultos y pertenecer a un entorno inundado de tabúes, la figura pública concede entrevistas a los medios de comunicación. Además, la actriz se ha destacado por ser muy abierta con su vida privada y no tiene problema con revelar detalles sobre su hogar o vida más íntima.

Por esta razón, en una de sus más recientes entrevistas que fue concedida para la emisora ‘Tropicana’, la colombiana contó que no está entre sus planes ser madre, pues se operó hace 11 años para no tener hijos. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para adoptar una hija.

Lee también: Esperanza Gómez posó al natural dejando ver sus melones; ¡tremendo voltaje!

Se trata de Valentina Gómez, su sobrina y quien se convirtió en su hija desde muy joven, pues decidió responsabilizarse de ella y cuidarla desde que era muy joven, pues ella está segura que madre no es quien engendra, sino quien se hace responsable de la persona.

“Tengo una niña de 26 años, ha sido como mi hija y la eduque, porque padre no es el que engendra, es el que hace el papel”, dijo Gómez.

Mira también: Esperanza Gómez confesó la verdadera profesión que quería estudiar; no era modelaje

Otro de los detalles que contó sobre su hija, es que desde muy joven, hacía las tareas y respondía económicamente por ella y por su hermana: “Yo era la que se sentaba en la casa a hacer tareas con ella, la que le ayudaba con los proyectos de la escuela, la que la regañaba, ya que, mi hermana no la castigaba entonces me tocaba a mí”, dijo.

En el espacio audiovisual, la mujer también dijo que desde muy joven, se había encargado de contarle a Valentina sobre su profesión, para que se enterara desde su propia boca y no por terceros.