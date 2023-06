Murió Lew Palter, actor de una de las escenas más tristes del Titanic

La película ‘Titanic’ dejó su huella en la industria del cine luego de que interpretaran a la historia del famoso barco que se hundió en las profundidades del mar tras chocar con un iceberg.

De hecho, la película volvió a ser tendencia en los últimos días, tras el submarino Titán en el que viajaban 5 personas millonarias con la idea de llegar al fondo del mar para poder ver los restos del Titanic, sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

El famoso submarino de OceanGate al parecer no aguantó la presión del agua e implosionó, aunque no se confirmó esa teoría, ya que ellos perdieron contacto al poco tiempo de haber bajado, si es una de las teorías que más sentido tiene.

Por esta razón es que la curiosidad de miles de personas por el famoso e histórico barco se despertó y sin duda alguna se volvió a hablar de la película de James Cameron, quien intentó recrear lo más exacto posible la tragedia.

Muere Lew Palter actor del Titanic

En las últimas horas se conoció que el actor que interpretó a Isidor Straus, en la película, falleció el pasado 21 de mayo del 2023, sin embargo, hasta hace poco se conoció la información por parte de su hija Catherine Palter, quien lo confirmó a The Hollywood Reporter.

Según la información brindada, el actor falleció por cáncer de pulmón. El actor es recordado por la icónica escena en la que el barco se está hundiendo, pero él junto con su pareja deciden morir juntos.

Por lo que en medio del hundimiento se van a una habitación y mientras el barco se llena de agua, la pareja muere abrazada.

El actor hizo parte de diferentes producciones como The Madwoman of Chaillot, An Enemy of the People y en una serie televisiva Run for Your Life.