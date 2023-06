¿Cangrejeando? Jenn Muriel aclara si hubo reencuentro con Yeferson Cossio

Jenn Muriel, la famosa creadora de contenido colombiana, se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas de las redes sociales por su derroche de sensualidad, carisma y amor por los animales.

La colombiana se ha destacado por compartir en sus redes sociales algunos detalles de su vida privada, sin embargo, ha dedicado la mayor parte de su contenido a videos sobre moda y maquillaje.

Sin embargo, algunos también la recuerdan por haber sido novia de Yeferson Cossio, el famoso creador de contenido colombiano que se ha destacado por sus videos de bromas y retos.

La pareja duró más de diez años y lograron compartir con sus seguidores la mayor parte de su relación, incluso estuvieron en sus inicios en las redes sociales.

Sin embargo, la pareja, a pesar de que lo intentó varias veces, las cosas no funcionaron y cada uno tomó rumbos distintos.

Aunque en ese momento no se conocieron detalles de lo sucedido, hace unos meses Jenn reveló que las cosas no funcionaron, pero que, ‘la gota que derramó la copa’, fue un beso que, del paisa con otra mujer, razón por la que decidieron dejar hasta ahí.

Sin embargo, Yeferson siempre ha dicho que ella fue una gran mujer y novia, por lo que le guarda un cariño especial. A pesar de que él ya tiene nueva novia.

¿Yeferson Cossio esta Cangrejeando?

Hace poco se viralizaron unas fotografías en donde se ve a Cossio en un restaurante, mientras que Jenn también compartió una fotografía en el mismo restaurante.

Aunque no aparecen juntos en la foto, los comentarios no se hicieron esperar asegurando que estaban comiendo juntos.

Jenn aclara los rumores

La colombiana realizó una dinámica de preguntas u respuestas en donde usuarios aprovecharon para preguntarle sobre estas fotografías, a lo que ella respondió de manera contundente.

“No, hace muchísimo tiempo que yo no veo a mi ex, ni me acuerdo cuando fue la última vez. Así que no, no he tenido ningún tipo de reencuentro y cada quien es libre de ir al restaurante que quiera”, dijo la colombiana.