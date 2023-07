Luisa Castro reveló su realidad viviendo en Medellín sola; “escribo esto con lagrimitas"

Luisa Castro, la famosa creadora de contenido colombiana, se ha destacado en las redes sociales por su derroche de sensualidad y su carisma, el cual la ha llevado a destacar entre los demás ‘influencers’.

Cabe mencionar que al inicio de su carrera en las plataformas digitales estuvo con La liendra, con quien duró varios años en una relación sentimental.

Sin embargo, decidieron terminar su relación y tomar rumbos diferentes, pero las críticas no se hicieron esperar en ese momento, algunos internautas aseguraron que Luisa solo había estado con el creador de contenido por ‘likes’ y seguidores.

Pero con el paso del tiempo, la joven logró demostrarles a sus fans que no necesitaba de nadie para conseguir seguidores reales que la apoyaran y aplaudieran en sus proyectos y contenido.

Actualmente, la colombiana ya suma más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram y se ha convertido en todo un ejemplo de lucha y constancia para cumplir los sueños que se propone.

Luisa Castró reveló cómo fue su proceso para irse a vivir sola

La colombiana sorprendió recientemente a sus seguidores en las redes sociales luego de sincerarse y revelar detalles de lo que ha sido su vida en este último año.

En una historia de Instagram con una fotografía de la carretera, la colombiana reveló que hace un año que tomó la decisión de vivir sola tuvo que rentar un carro y un Airbnb.

“Hoy y hace 3 años rente un carro, empaque mi ropita, rente un Airbnb y me vine a vivir aquí a Medellín... estoy sentimental, ustedes no saben cómo ha sido todo esto... he aprendido tantoooo, he vivido tantas experiencias hermosas y otras tan malas, que solo puedo mirar atrás y agradecerle a Dios porque cada día me permite sentir más su presencia y nunca me ha dejado solita siempre me saca de las peores situaciones y me llena de fuerza, de amor y de su gracia. No sé cuál sea tu problema hoy. Pero entrégalo a Dios, confía en él, y actúa bien por él, escribo esto con lagrimitas en los ojos, llena de amor y confianza en que él tiene el poder y que con cada "mal rato" me quiere enseñar y formar para cosas extraordinarias”, fue el mensaje de la colombiana.

Su publicación abrió un debate, pues muchos alegaban que no era nada grave, pues tenía dinero para poderse mantener. Mientras que otros aplauden su trabajo.