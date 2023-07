Esperanza Gómez reveló que se está separando de uno de sus esposos: “me siento liberada”

Esperanza Gómez es una de las actrices de contenido para adultos más reconocidas del país, pues su larga trayectoria en la industria porno la han consolidado como la mujer más deseada por sus millones de seguidores.

La caldense no solo se ha ganado el cariño y admiración de sus fanáticos por su sensualidad y erotismo, sino por su forma de ser, pues Esperanza suele ser muy abierta a la hora de hablar de su profesión, de cómo vive su sexualidad y algunos temas de su vida privada.

Por eso, cada vez que la actriz concede alguna entrevista, esta se vuelve tendencia, pues la vida íntima de Esperanza siempre ha sido de gran interés para sus seguidores, quienes no solo buscan conocer su cuerpo, sino también su intimidad.

Sobre su vida amorosa se conoce que tiene dos parejas sentimentales, una en Colombia y otra en Estados Unidos, en donde suele pasar largas temporadas. Sin embargo, en una reciente entrevista con la periodista española Eva Rey, confesó que se está divorciando de uno de ellos.

¿De cuál esposo se está divorciando Esperanza Gómez?

A la hora de hablar de sus relaciones amorosas, Esperanza siempre ha sido muy sincera y nunca ha escondido que tiene dos parejas sentimentales, con quienes tiene una clase de ‘reglas’, pues cada uno de ellos tiene derecho a estar con otras mujeres, siempre y cuando la caldense lo sepa.

Sin embargo, según reveló en ‘Desnúdate con Eva’, el esposo estadounidense incumplió dicha regla y tuvo relaciones con otra mujer a escondidas de Esperanza, lo cual causó que la confianza se diluyera y con ello la relación.

“Ya estamos en proceso de chao, chao”, confirmó la actriz caldense cuando la periodista le preguntó que si se estaba divorciando de su pareja de Estados Unidos.

Luego, Eva le preguntó que si la razón de la ruptura fue una infidelidad a lo que ella contestó que sí y relató cómo fueron los hechos.

“En el primer mes cuando estábamos juntos, a pesar de que le permití tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a tener relaciones con una mujer en un motel y yo me di cuenta. Cuando yo le mostré las pruebas él no sabía que decir”, dijo Esperanza.

Asimismo, contó que ella sentía que su esposo americano la irrespetaba, pues cuando discutían, este la insultaba y hasta le pegaba con los cojines.

Sobre el proceso de separación que está llevando, Esperanza dijo que se siente “liberada y feliz”, pues su expareja solía ser muy celoso y no la dejaba hacer escenas porno con otros actores, únicamente con él.