Tekashi 6ix9ine se va contra Anuel AA tras compartir foto del rostro de su hija con Yailin

En un nuevo episodio de controversia en redes sociales, el cantante puertorriqueño Anuel AA se ha convertido en el centro de atención luego de compartir una fotografía del rostro de su hija menor, Cattleya. Esta acción ha desatado una lluvia de críticas por parte de los internautas, quienes acusan al artista de irrespetar la privacidad de su hija y de contradecir sus anteriores declaraciones.

Cuando Cattleya nació, el puertorriqueño y la dominicana, dejaron claro que no mostrarían el rostro de la pequeña en redes sociales para proteger su privacidad y evitar comentarios negativos. Sin embargo, esta no es la primera vez que el cantante filtra una fotografía de su hija, lo cual ha generado el descontento de los seguidores.

La imagen compartida por Anuel muestra a su hija recién nacida, acostada en su camita del hospital y luciendo un conjunto de color rosa. Aunque algunos seguidores elogiaron la ternura de la instantánea, muchos otros consideraron que el cantante estaba buscando generar controversia y llamar la atención en las redes sociales.

Las críticas se dirigieron principalmente hacia Anuel AA, a quien se le acusa de ser un mal padre y de no respetar los deseos de Yailin, quien había hecho todo lo posible por preservar la privacidad de su hija. Los internautas señalan que el cantante está priorizando su fama y exposición mediática por encima del bienestar de su hija.

Hasta el momento, Anuel AA no ha respondido a las críticas ni ha eliminado la polémica fotografía de sus redes sociales. Sin embargo, la reacción negativa de los internautas continúa en aumento y es probable que el artista deba afrontar las consecuencias de su acción en los próximos días.

Tekashi 6ix9ine se le fue encima con polémico comentario

Una de las personas más cercanas a Yailin, es sin duda el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien además se le ha involucrado sentimentalmente con 'La más viral'. Sin embargo, el artista no dudó en comentar el post de Anuel y hacerle saber lo que él pensaba.

"Eres una R@t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pampers, renta pa' la casa, leche, ropa... pal mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una R@ta la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital nunca la viste después de acerté el buen papá pa' las redes.", se logra leer en el comentario del rapero.

La polémica en torno a la exposición de la vida personal de los artistas en redes sociales sigue siendo un tema candente en la industria del entretenimiento, y el caso de Anuel AA y Cattleya vuelve a ponerlo en el centro de atención.

