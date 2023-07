Beéle y Farruko se fusionan para lanzar la explosiva 'Santorini', su nueva canción

La nueva sensación de Colombia, Beéle, lanza hoy su apasionado sencillo “Santorini”junto a la estrella puertorriqueña Farruko. El tema fue producido por los célebres productores Daramola, Jon The Producer y Richi López y llega justo en pleno verano ofreciéndole a sus fans la esperanza para encontrar un inolvidable romance.



“Trabajar con Farruko para mí fue como esos recuerdos que no solo te hacen recordar el momento sino el valor de cada cosa. Dios sabe lo que hace y todo lo que hicimos pasó como tenía que pasar, por eso me encuentro satisfecho y feliz por esta colaboración que es con mucho cariño para todo nuestro público,”cuenta Beéle sobre trabajar con Farruko.

El video fue dirigido por Martin Seipel (Rauw Alejandro, Daddy Yankee) donde vemos a Beéley a Farruko en una fiesta dentro de una mansión disfrutando de todas las cosas buenas de la vida.“Lo disfruté muchísimo. Farruko es muy amable y con su vibra única, cada minuto que pasaba en el rodaje todo fluía muy orgánico, fue un buen día. No hay nada mejor que hacer las cosas con amor y fe, todo estuvo buenísimo,”explica Beéle sobre la grabación del video.



Beéle se ha convertido en uno de los artistas más solicitados de los géneros urbano y Pop latinos. En los últimos 3 meses ha participado en temas de Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Kenia Os, REIK, & Mau y Ricky. Próximamente, el cantautor estará participando en una fiesta de Rolling Stone en Bogotá el 8 de julio, en el showcase oficial de Sony Music en el LAMC el 11 de julio en Nueva York, seguido por presentaciones en Orlando, FL el 14 de julio y en Miami, FL el 15 de julio en Oasis en Wynwood.