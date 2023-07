"¿Mucho sudor en los melones?", Greeicy dejó sin palabras a más de uno con sensual baile

La talentosa Greeicy continúa consolidándose como una de las artistas más destacadas de la música latina. Con una trayectoria que abarca la música, el baile y la actuación, ha logrado captar la atención de millones de seguidores en todo el mundo.

Y es que cabe recordar que la caleña saltó a la fama gracias a su participación en el programa 'Factor X', donde compartió escenario con el talentoso Camilo, quien también ha dejado huella en la industria musical. Desde entonces, se abrieron nuevas puertas para la artista, y su papel en la exitosa serie juvenil 'Chica Vampiro' la catapultó a ser el amor platónico de muchos jóvenes.

A pesar de sus logros en la actuación, Greeicy nunca perdió de vista su pasión por la música. Decidió dedicarse por completo a su carrera como cantante, y sus esfuerzos dieron frutos, convirtiéndose en una de las artistas más escuchadas y admiradas.

Además de su exitosa carrera artística, Greeicy inició una nueva etapa en su vida al convertirse en madre. Aunque esto no estaba en sus planes a corto plazo, la colombiana ha compartido a través de las redes sociales la felicidad que experimenta al lado de su hijo Kai, quien se ha convertido en una sensación entre sus seguidores.

Greeicy enciende las redes con un sensual baile

Recientemente, la talentosa artista compartió un video en su cuenta de TikTok, en el que muestra todo su talento y sensualidad al bailar su nuevo sencillo 'Zha', perteneciente al álbum 'Yeliana Capitulo 3'. Con movimientos de cadera impresionantes y sus mejores pasos, la pareja de Mike Bahía encendió las redes sociales, dejando a la vista su tonificado cuerpazo enfundado en un ajustado vestido en tono tierra.

Uno de los movimientos que más generó curiosidad entre los fanáticos, fue cuando llevó sus manos a los pechos, como si se estuviera secando el sudor de su propio cuerpo. De acuerdo con los comentarios en redes sociales, fue algo que no pasó desapercibido entre su fanaticada.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, expresando su admiración y cariño hacia la artista. "Amo a esta mujer", "Eres demasiado espectacular", "Aún no me lo creo, eres tan divina", "Estás en tu mejor etapa, me encantas" fueron solo algunas de las dedicatorias que inundaron la publicación de Greeicy.

