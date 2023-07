"Hace unos meses terminamos", Rauw Alejandro rompe el silencio y confirma ruptura

Las últimas horas no han sido las mejores para Rosalia y Rauw Alejandro. Luego de que la Revista People informara la ruptura amorosa entre una de las parejas más admiradas de la industria musical.

A raíz de esa noticia y durante las últimas horas, se han desprendido otras informaciones que tienen que ver con las razones de la ruptura y el tiempo que podrían llevar separados. Pese a la infinidad de rumores y especulaciones, el puertorriqueño decidió romper el silencio y a través de un comunicado en su perfil de Twitter, el cantante se refirió al tema.

En un emotivo comunicado dirigido a sus fans, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro abordó los recientes rumores que rodean su separación con la cantante española Rosalía. Con una sincera y emotiva declaración, el artista despejó las dudas y compartió sus sentimientos sobre este asunto tan personal.

"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí", expresó Rauw Alejandro, dejando claro el cariño y respeto que tiene hacia sus seguidores.

El cantante confirmó lo que muchos ya sospechaban, que hace unos meses terminó su compromiso con Rosalía. Si bien las especulaciones y rumores apuntaban a una posible infidelidad como causa de la separación, el cantante aclaró que no fue por culpa de terceras personas.

"Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", afirmó el cantante, tratando de proteger la intimidad de ambos y poner fin a las especulaciones.

Con un mensaje lleno de amor y respeto hacia su ex, sus familias y la historia de amor que vivieron juntos, el cantante quiso asegurarse de que sus fans comprendieran que esta decisión fue tomada con el mayor cuidado.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", puntualizó el cantante.

Finalmente, Rauw Alejandro agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional que siempre le han brindado. "Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí", concluyó, mostrando gratitud y cariño hacia quienes lo han acompañado en esta travesía musical y emocional.

Con esta declaración sincera y directa, Rauw pone fin a los rumores y demuestra su madurez y respeto hacia su ex pareja y su privacidad.