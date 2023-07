Shakira siguió en TikTok al mejor amigo de Piqué y al exjugador no le gustó ni poquito

Recientemente, las redes sociales se agitaron con rumores de un posible conflicto entre Gerard Piqué, Shakira e Ibai Llanos, después de que el popular streamer y comentarista de deportes compartiera su emoción al descubrir que la cantante colombiana lo seguía en TikTok.

No dejes de leer: Rauw Alejandro explota y pide que lo dejen en paz, a él y a Rosalía

Fue en una de las transmisiones de la Kings League, que Ibai Llanos expresó su asombro y alegría al enterarse de que Shakira lo tenía entre sus seguidores en la plataforma de videos. Sin embargo, esto desató especulaciones y cuestionamientos sobre la relación entre el español y la colombiana, quienes son pareja desde hace años.

A través de las redes sociales, circula un video que muestra a Gerard Piqué, aparentemente molesto tras conocer la noticia de que su mejor amigo, Ibai Llanos, era uno de los pocos afortunados en ser seguidos por la cantante colombiana en TikTok. El joven, de 28 años, no podía creer que él fuera uno de los afortunados en ser seguido por la famosa artista.

Te puede interesar: Piqué envía mensaje de apoyo a Rosalía y Rauw Alejandro; ¿se acordó de Shakira?

Los internautas aseguran que el exfutbolista no lo tomó de la mejor manera, pues demostró su asombro y para muchos, también, fue evidente su cara de molestia. A lo que además le agregó, unas palabras que dejarían mucho en evidencia.

“Venga, check. Romero no te está echando una bronca, pero te tendrían que echar una bronca de manual. El tema que no tiene nada que ver, las sanciones con lo que has sacado”, dijo.

Mira también: Shakira vivió un gran susto con una rata en el rodaje de su más reciente video ‘Copa vacía

Por ahora, la relación entre Gerard Piqué y Shakira, se podría decir que es casi nula, mientras que por el lado de la amistad con Ibai Llanos también han surgido varios interrogantes que pondrían en tela de juicio su amistad.