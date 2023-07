De la ‘Pupuchurra’ a Carla Giraldo: los participantes de MasterChef que nadie quería

MasterChef Celebrity es uno de los concursos más populares en Colombia y son muchos los televidentes que todos los días se conectan para saber qué es lo que sucede. Es un programa que día a día provoca todo tipo de reacciones en los usuarios.

En todas las temporadas que ha tenido MasterChef, se ha visto que hay diferentes participantes que no terminan de convencer a los televidentes. Todo porque en este tipo de programas muestran sus verdaderas personalidades y esto causa todo tipo de reacciones.

Por la forma en que se editan los capítulos y también los comentarios que los participantes dicen, muchas personas inician a congeniar más con algunos tipos de personalidades. Por eso, hay algunas personas que no eran favoritos los televidentes.

En la primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia, participaron los siguientes famosos: Rafael Novoa, Margalida Castro, Cecilia Navia, Estefanía Borge, María José Martínez, Ana Victoria Beltrán, Carlos Hurtado, Variel Sánchez y Omar Murillo; Luisa Fernanda W, Tuti Vargas y Matthew Windey ‘Susano José’; los cantantes Maía, Giovanny Ayala y Legarda; Piter Albeiro, Jairo Martínez y Catalina Gómez.

En este MasterChef no hubo tanta polémica, pero una de las participantes que no generaba mucho afecto por el público fue Estefanía Borge y también Carlos Hurtado. La temporada la terminó ganando Piter Albeiro.

En la segunda temporada, ganó Adriana Lucía y hubo varios participantes que no eran tan queridos en redes sociales. Se trataba de Andrea Tovar, Sara Corrales, tuvo problemas con personas que estaban participando.

En la siguiente temporada fue una de las más polémica que ha tenido MasterChef, fue en la que ganó Carla Giraldo. En la mayoría de los episodios se pudo ver que la actriz no se llevaba bien con la humorista Liss Pereira.

Las dos concursantes tuvieron diferencias en los episodios y varias peleas que se hicieron evidentes. Inclusive, se hicieron comentarios por fuera de las cámaras que demostraron que no se llevaban nada bien.

En la más reciente temporada, participaron Carolina Gómez, Aida Bossa, Ramiro Meneses, Isabela Santiago, Martín Karpán, Carlos Báez, Aída Morales, Luis Eduardo Arango, Cristina Campuzano, María Teresa Barreto, Aco Pérez, Manuela González, Jair Romero, Lady Noriega, Natalia Ramírez, Tostao, Corozo, Alexandra Montoya, Chicho Arias, Pamela Ospina, el influencer Steward G y Tatán Mejía.

En esta temporada, una de las participantes que se llevaba críticas en las redes era Isabela Santiago y varios llegaron a nombrarla la Carla Giraldo.

En la actual temporada, no se han visto tantos encontrones, pero Marta Isabel Bolaños no ha logrado convencer al público. Inclusive, ha tenido encontrones con Carolina Acevedo y no se lleva bien tampoco con Juliana Galvis.