Epa Colombia sorprende con opinión sobre la ex de Jessi Uribe: “Usted no supo cómo fue"

La creadora de contenido digital, Epa Colombia, dejó sorprendidos a todos sus fanáticos con hacer unas fuertes declaraciones a través de las redes sociales. A pesar de que no es la primera vez que la empresaria de queratinas genera opiniones divididas con sus declaraciones, esta vez fue diferente porque lo hizo con un par de cantantes colombianos.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 5.2 millones de seguidores, que la bogotana decidió hablar sobre la relación de Paola Jara y Jessi Uribe. Pese a que ya han pasado cerca de cuatro años desde la separación de Uribe con su ex, Sandra Barrios, aun el tema sigue latente y muchos colombianos lo recuerdan como si fuera ayer. Esto justamente pasó con la empresaria de queratinas quien empezó a hablar sobre la tormentosa separación de la pareja y la unión entre Paola y Jessi.

“Paola Jara muy linda, sí, sí, sí. Jessi Uribe, se casaron, qué pareja tan perfecta. ‘Ay, venga, yo te lo cuido, que yo se lo cuido, ay, Sandrita, perdona’. Pero no sabían cómo era Sandrita, usted no supo cómo fue Sandrita con Jessi Uribe. Y tanto que juzgaron y pisotearon al man, y Jessi Uribe terminó siendo lo peor, pobre man. Además, le dieron superduro”, mencionó la influencer.

Para sorpresa de muchos, la mujer defendió a Paola Jara y a Jessi Uribe, pues dijo que la gente no sabía cómo realmente había sucedido todo. Pero eso no fue todo, la empresaria se fue contra los haters de la pareja y les envió un contundente mensaje.

“Mientras usted no supo qué hizo Sandrita, entonces amiga, no hable, no juzgue, no critique y no se meta en las relaciones que pasan en las redes sociales. Porque mire, ellos se comerán a escondidas y usted peleándose, y usted con su marido intentando mirar cómo pagan la renta. Entonces amiga, sea feliz y deje ser feliz a los demás”, finalizó Epa.