Polémica por foto del esposo de Claudia Bahamón abrazadito en la playa con Catalina Maya

Claudia Bahamón es una reconocida modelo y presentadora huilense que se ha robado el corazón de millones de colombianos a través de la pantalla chica. Su talento y carisma le han abierto las puertas en exitosos proyectos como ‘MasterChef Celebrity’ y ‘¿Quién es la máscara?’.

Así como su versatilidad ha sido reconocida, su belleza también se ha ganado un puesto en el mundo del entretenimiento y ha puesto a suspirar a más de uno en el mundo digital. Prueba de ello son las fotografías que la modelo comparte en sus redes sociales con ‘looks’ naturales y vestuarios sofisticados.

Pero además de tener una exitosa carrera dentro del universo farandulero y ganarse el cariño de los televidentes, la presentadora ha sido admirada por la relación con su esposo Simón Brand, director de cine, con quien lleva más de 15 años de casada y tiene dos hijos, Samuel y Luca.

Sin embargo, a pesar de que su relación es halagada por muchos internautas, el pasado 29 de julio la pareja estuvo en el "ojo del huracán" debido a una fotografía que publicó la huilense en su cuenta de Instagram.

Dichas imágenes mostraban a su esposo abrazando muy cerquita a una mujer que no era Bahamón, lo que generó alboroto entre los usuarios y múltiples críticas frente a la relación que tenía la modelo con su pareja.

La mujer que acompañaba a Brand era, para sorpresa de muchos, Catalina Amaya, locutora, empresaria colombiana y amiga cercana de la presentadora.

Por su puesto, este dato acompañado de la cálida descripción que hizo la modelo en su publicación causó polémica entre los usuarios.

Al escribir, “Por muchos renaceres a su lado @simonbrand_director @catalinamaya los amo! #birthday ✨❤️”, Bahamón se convirtió en blanco de críticas, pues frente a este hecho, los internautas no dieron a esperar y empezaron a sugerirle a la presentadora que ‘abriera el ojo’ y no se confiara en la relación.

“Mmmm! Te tienes demasiada confianza y estas demasiado segura Claudita, abre el ojo!!!”, “Yo al principio no entendía; pensé que no era tu esposo ; seré chapada a la antigua pero no acepto ese tipo de amistades 😕”, “Mi abuela diría,,, éstos matrimonios modernos 🤦🏻‍♀️”, Definitivamente soy demasiado tóxica para entender de manera sana la foto de la amiga con el esposo 😮”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

