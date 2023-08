“No se lo cree nadie”: Valeria Duque entregó su versión de lo que pasó con Rauw Alejandro

Valeria Duque es una reconocida modelo paisa que por estos días ha estado en "boca de todo el mundo" por una supuesta aventura que tuvo con Rauw Alejandro, lo que desencadenó en la cancelación del matrimonio y posterior separación del cantante puertorriqueño con Rosalía.

Todas estas teorías iniciaron hace un par de días, luego de que una usuaria supuestamente habría expresado dicha información a través de un hilo de Twitter, el cual rápidamente se viralizó en esa red social. Cabe aclarar que dicha usuaria jamás utilizó nombres propios, por el contrario, se refirió a los personajes de la historia por medio de apodos.

Sin embargo, rápidamente, los internautas especularon que se trataría de la modelo antioqueña, que coincidentemente estuvo en los lugares y en los momentos expresados a través de dicho hilo. Esta situación generó toda una ola mediática que hizo que el mismo Rauw se pronunciara hace un par de días.

Así mismo, la antioqueña de 31 años en las últimas horas habló por primera vez con la prensa y dio su versión de los hechos. Aclaró que esta situación le ha generado grandes dolores de cabeza y repercusiones simplemente por haber asistido al concierto del cantante en México.

“Yo estuve en ese concierto, asistí como una fan más. Tuve la oportunidad de verlo. Sin embargo, no conversé con él más de dos minutos”.

En entrevista para el programa ‘El Gordo y La Flaca’ señaló cuál habría sido la raíz que generó todos los rumores en su contra y por los cuales se ha visto enfrentada ante un acoso cibernético de grandes magnitudes.

“En manos de mis abogados está el caso. Sé quién fue la persona que inició con el rumor, ya estoy informada, es la hermana de una amiga mía de hace muchos años. Sin embargo, con su hermana nunca tuve ningún tipo de relación”.

Así mismo, aseguró que ella no tiene nada que ver con la separación de los cantantes y que ha sido víctima de la situación injustamente. Finalmente, Duque informó que ya está trabajando con sus abogados en un caso legal.

“Ella lo hizo desde su cuenta personal de Twitter, luego la cerró, pero ají quedó su nombre. Confirmé con mi amiga que había sido su hermana y ella incluso me dio su contacto y me dijo que me apoyaba en esta situación porque me conoce y sabe que fue injusto”.

