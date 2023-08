“Eres una super Karol G, pero calladita”: La ‘Bichota’ de ‘Yo Me Llamo’ no logró convencer

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas más queridos por los hogares en Colombia, desde su estreno, cada noche ha recibido a nuevos artistas, quienes aseguran que son el ‘doble perfecto’ de su cantante favorito; unos han logrado descrestar a los jurados, mientras que otros han sido motivo de burla por parte de los mismos.

En la reciente temporada del popular formato, los artistas urbanos y reguetoneros han sido los más representados en el ‘reality’ musical. De hecho, la ‘Bichota’ es una de las artistas que más ‘dobles’ parece tener en las audiciones.

Sin embargo, no todas las aspirantes al programa han recibido el resultado esperado, pues los nervios terminan jugándoles una mala pasada, motivo por el cual son rechazadas por el exigente jurado del programa, conformado por ‘La Diva de la televisión’ Amparo Grisales, el cantante Pipe Bueno y el director musical colombo argentino Cesar Escola.

En el más reciente capítulo del programa, se presentó en el escenario una imitadora de Karol G. En principio llamó totalmente la atención de los jurados por su particular parecido con la cantante antioqueña, pues la caracterizó casi de manera perfecta.

La imitadora llegó a la tarima con un body casi idéntico al utilizado por la artista paisa en el video musical de ‘TQG’, unas botas negras de cuero brillante hasta la rodilla, unas gafas de estilo urbano, la mítica cabellera larga de color rojo que caracterizaba a Karol G y hasta los tatuajes más importantes de la artista paisa.

“Yo soy súper ‘Bichota’ mami, una mujer que no se deja de nadie”, fueron las palabras que mencionó la imitadora ante las cámaras del programa previo a su presentación. Posteriormente, reveló que gracias a su esfuerzo en la creación del personaje ha tenido la oportunidad de representarla en el extranjero, llegando incluso a lugares como Times Square en Nueva York.

Sin embargo, tras su interpretación de la exitosa canción ‘Tusa’ no logró conquistar a los jurados, quienes le advirtieron que no estaba teniendo una buena respiración y no tenía el aire necesario para realizar una buena interpretación vocal.

Posteriormente, la artista solicitó una nueva oportunidad a los jurados, pues aseguró que los nervios no estaban dejando que ella la diera toda en el escenario. Esta vez, interpretó ‘Ay, Dios Mio’, pero tampoco logró conquistar al jurado, quienes le resaltaron que faltaba muchos puntos por trabajar.

Finalmente, Amparo Grisales aseguró que la participante no se llamaba como Karol G antes de su salida. Además, afirmó que se veía mejor 'calladita', cosa que generó risas entre Pipe Bueno y ella.