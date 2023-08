Ana Sofía Henao reveló que aún es víctima de un acosador: “Me sigue hostigando”

Ana Sofía Henao es una de las modelos más atractivas del país. Su irradiante belleza y su desempeño en las amplias pasarelas la llevaron, a principios de los años 2000, a ser partícipe de grandes campañas publicitarias. Además, su presencia en el universo de la moda le abrió puertas para convertirse en una figura reconocida en diferentes portadas y revistas, las cuales acompañaron a toda una generación de adolescentes.

Por su puesto, los jóvenes que tuvieron el privilegio de tener a la hermosa antioqueña en sus cuadernos se encuentran atentos a los detalles de la vida de la modelo, quien a través de redes sociales le sigue sacando suspiros a más de un espectador con su belleza natural y deslumbrante sensualidad.

Con sus más de quinientos seguidores en Instagram, Henao comparte pormenores de su vida privada y profesional. Muchos de ellos son detalles que giran en torno a momentos familiares y proyectos sociales que tiene la paisa. Sin embargo, la experiencia que ha tenido últimamente la mujer de 41 años ha sido algo agridulce, pues a pesar de recibir halagos por su hermoso hogar y gran personalidad, también ha tenido que enfrentar el lado más tormentoso de la fama.

Una situación alarmante

Recientemente, la antioqueña publicó en sus historias de Instagram el acoso que ha estado viviendo en los últimos años y confesó que había decidido acudir a las redes sociales para buscar ayuda ante la inquietante situación.

“En mi familia tenemos un acosador y no importa si lo denuncio no pasa nada, porque igual tiene una orden, pero entonces a cada lugar que me muevo tengo que ir a la estación a decir que tiene una orden, para que me den un papel… Se hace un poquito engorroso”, expresó la modelo.

Asimismo, aclaró el miedo que siente de solamente imaginarse lo que le pudiera pasar a ella o a sus seres queridos si la persona lograra aparecerse.

“Uno no sabe en qué momento se pueda aparecer acá o perseguirnos o esto que tiene en su imaginación de verdad pase a otro nivel y se vuelva ya algo físico, porque es persecución, es hostigamiento. Son cosas fuertes.”

La antioqueña continuó expresando su preocupación durante el video y solicitó un auxilio a sus seguidores para poder darle una rápida solución a la alarmante situación.

“Da miedo, me genera impotencia, no sabe uno que pueda hacer una persona enferma y esto es otro nivel, entonces si alguien sabe que más puedo hacer, cómo más puedo actuar, pues ayúdenme, porque no quiero que esta situación tenga otro tipo de consecuencias.”